Politické strany by mali mať peniaze na transparentnom účte, tvrdí Matovič

BRATISLAVA - Novela zákona o politických stranách neprispeje k transparentnosti pri nakladaní strán s financiami. Myslí si to predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič, podľa ktorého by strany mali mať peniaze na transparentnom účte.

Poukazuje, že podľa návrhu by mali mať politické strany peniaze uložené na účte v Štátnej pokladnici, čo však, ako tvrdí Matovič, nie je riešenie. "Chcú tak ublížiť tým, ktorí si zhodnocujú voľné peniaze na účtoch v komerčných bankách, ale transparentnosti to nepomôže," poznamenal Matovič.

Podľa neho by strany mali mať riadny verejný transparentný účet a viditeľné všetky pohyby na účte. To je aj jedna z troch podmienok, po splnení ktorých je ochotný podporiť návrh koalície na zmenu pravidiel fungovania politických strán.

Ďalej žiada, aby politické strany zverejňovali všetkých svojich členov, nie iba podľa limitu, ktorý má novela zaviesť. A tiež chce, aby politické subjekty zverejňovali všetky svoje faktúry a zmluvy. Pokiaľ tieto tri zmeny v zákone nebudú, Matovič novelu nepodporí.

Matovič naďalej trvá na tom, že ak aj zmeny navrhnuté koalíciou prejdú v parlamente, hnutiu OĽaNO to neublíži. "Naše štruktúry, ktoré sú neformálne, sú v pohotovosti. Sú to ľudia, ktorí nám fandia a pomáhajú nám aj bez toho, aby mali stranícku knižku," uviedol s tým, že OĽaNO bude mať toľko členov, koľko bude vyžadovať zákon.

Novela zákona o politických stranách je v druhom čítaní. Má určiť limity na členov pre politické strany, ktoré chcú kandidovať do volieb do Národnej rady SR a Európskeho parlamentu. Tiež má zabrániť kupovaniu strán, zaviesť moratórium na zmenu názvu subjektu a upraviť nakladanie s finančnými darmi. Vznik strany by nemal byť podmienený minimálnym počtom členov. Novela má upraviť aj spôsob nakladania s finančnými darmi, ktoré boli vložené na transparentný účet v rozpore so zákonom. Hovorí tiež o dištancovaní sa od neželaného daru.

Strany by podľa návrhu museli informovať o významných obchodných partneroch. Významným obchodným partnerom by mal byť ten, kto strane dodal tovar, alebo poskytol službu v príslušnom kalendárnom roku v celkovej hodnote vyššej ako 25.000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Zmeny sa majú dotknúť aj transparentného účtu. Mal by verejnosti zobrazovať nielen údaje o platiteľovi, ale aj o príjemcovi finančných prostriedkov.

Predseda klubu SNS Tibor Bernaťák návrh novely v parlamente obhajoval. "Návrh novely zákona nie je proti niekomu, ale je za niečo," zdôraznil. Podľa jeho slov je cieľom zákona posilniť transparentnosť politických strán a ich demokratické fungovanie. Bernaťák zároveň uviedol, že predkladatelia sú o návrhu pripravení rokovať s ostatnými stranami.