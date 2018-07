Vláda schválila akčný plán pre okres Bardejov: Počíta s vytvorením 1370 pracovných miest

Vláda zasadala v Bardejove. Schválili akčný plán pre okres Bardejov, ktorý prinesie až viac ako 1000 nových pracovných miest. , Zdroj: SITA/ Viktor Zamborský

BARDEJOV - Akčný plán (AP) rozvoja okresu Bardejov má do roku 2022 podporiť vytvorenie 1370 pracovných miest. V rámci neho schválila vláda na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní aj regionálny príspevok vo výške 3.765.000 eur. Rovnako uvoľnila pre okres ďalšie finančné prostriedky v sume milión eur, ktoré by mal prijať do konca septembra tohto roka.