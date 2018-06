BRATISLAVA - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) má novú šéfku, je ňou Janette Motlová. Ako ďalej povedala v utorok na tlačovej konferencii v Bratislave ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS), doterajší riaditeľ Peter Lukáč bol odvolaný k utorku, od stredy (27.6.) na jeho miesto nastúpi nová riaditeľka. Výberové konanie bude podľa jej slov vyhlásené do šiestich mesiacov, no ako Motlová reagovala, bude sa uchádzať o miesto aj v oficiálnom výberovom konaní.

„Bola som vyzvaná, aby som konala. Keďže nebolo možné dosiahnuť konsenzus v pracovno-právnych vzťahoch, situácia eskalovala. Dospela som k záveru, že je potrebná radikálnejšia akcia, aby sa situácia prečistila v personálnej aj funkčnej rovine, ako aj v rovine starostlivosti,“ povedala šéfka rezortu školstva s tým, že sa snažila vypočuť všetky zainteresované strany, ako boli zamestnanci či zástupcovia rodičov detí.

Janette Motlová má podľa Lubyovej predpoklady na to, aby sa situácia vo VÚDPaP zlepšila a posunula dopredu. „Má skúsenosti z inklúzie aj integrácie, z rezortu školstva, kde pôsobila v organizácii Iuventa, vyštudovala sociálnu prácu, robila rôzne projekty a tiež má skúsenosti s diagnostickými nástrojmi, ktoré má VÚDPaP štandardizovať,“ povedala ministerka s tým, že ju považuje za povolanú osobu.

Motlová bude musieť podľa jej slov ústav zreorganizovať, bude sa musieť posunúť ďalej vo výskume, v experimentálnom overovaní, ako aj v starostlivosti o deti. „Musí sa zvýšiť jeho kvalita,“ dodala. „Bolo to ťažké rozhodnutie. Sú veci, ktorým verím a takisto existujú rozbehnuté aktivity, ktoré sa ku mne viažu. Preto som sa rozhodovala, či áno alebo nie. Rozhodla som sa však, že áno,“ reagovala nová šéfka VÚDPaP. Skúsi pracovať na tom, aby bola klíma lepšia, podnetnejšia. „Je to jedna z najdôležitejších inštitúcií ministerstva školstva, ktorá dáva dáta o tom, kam sa má školstvo hýbať a ako by mali byť pripravení,“ povedala.

Najväčšou výzvou sú však pre ňu emócie, ktoré momentálne v ústave sú. Verí však, že práve tie môžu byť energiou pre zmenu. „Prvým momentom je, že som poprosila o finančný a personálny audit. Sú to prvé dôležité dáta na to, aby sme sa posunuli ďalej,“ vysvetlila. Porozprávať sa chce s každým jedným zamestnancom, aby zistila, čo je centrom záujmu. Ktorého zamestnanca z tých, ktorí dali výpovede, vezmú späť, povedať nevedela. Ako na ňu nadviazala ministerka školstva, informácia o tom, že osem ľudí dostalo výpoveď, sa nezakladá na pravde. „Traja odišli po dohode na dôchodok a zvyšní piati výpovede nedostali, no videli, že miesta sú ohrozené. Výpovede však nedostali,“ povedala Lubyová.

Pri manažérskom poste je podľa Motlovej dobré, keď človek nie je priveľmi zainteresovaný do obsahu. „Druhá vec je, že to, že som sa formálne nevenovala psychológii, neznamená, že pre mňa nie je prirodzenou súčasťou,“ povedala s tým, že je ale na ľuďoch, čo z jej práce budú akceptovať a vidieť ako prínos. Zamestnancov chce vsunúť do procesu a vniesť do ústavu a práce nadšenie. „Ak sa nám podarí dostať do centra záujmu dieťa, podarí sa nám urobiť veľmi veľa podnetných vecí,“ dodala s tým, že momentálne to považuje za najdôležitejšie.

Reakcia OĽaNO a SaS

Hnutie OĽaNO víta rozhodnutie ministerky školstva Martiny Lubyovej (nominantka SNS) odvolať riaditeľa Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) Petra Lukáča. Dúfajú, že nová riaditeľka Janette Motlová v čo najkratšom čase skonsoliduje situáciu v ústave, zastaví exodus vedeckých pracovníkov a kolaps detského centra.

Podpredsedníčka školského výboru parlamentu Veronika Remišová a jej stranícky kolega Miroslav Sopko upozorňovali ministerku na manažérske zlyhávanie vedenia ústavu, čo viedlo k hromadným výpovediam. "Takisto na poslednom parlamentnom výbore iniciovali aj poslanecký prieskum vo výskumnom ústave, na základe čoho vyzvali ministerku, aby urýchlene konala," pripomína OĽaNO.

Hnutie poukazuje na dôležitosť detského centra, ktoré poskytuje diagnostické a terapeutické služby deťom so špeciálnymi potrebami. "Neodborné nominácie Slovenskej národnej strany, akou bola aj nominácia predchádzajúceho riaditeľa, devastujú dobré meno a výsledky špičkových štátnych organizácií," upozornili poslanci OĽaNO.

Poslancovi NR SR za SaS Branislavovi Gröhlingovi sa nepozdáva, že ministerka Lubyová začala konať až po tom, čo opozícia poukázala na nedostatky a iniciovala poslanecký prieskum. "Takýmto tempom a takýmto konaním až na podnety opozičných poslancov sa SNS nikdy nepodarí dostať slovenské školstvo na vyššiu úroveň," uviedol.

Pracovníci Detského centra VÚDPaP dali výpoveď k 11. júnu. Dôvodom bolo "hlboké pobúrenie z mocenských zásahov", ktorými malo vedenie ústavu likvidovať centrum. VÚDPaP patrí medzi priamo riadené organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ministerka Lubyová v utorok oznámila, že VÚDPaP má novú šéfku, je ňou Motlová. Doterajší riaditeľ Lukáč bol odvolaný k utorku, nová šéfka nastúpi od stredy (27.6.).