Kauza Rusko a Kočner v kocke: O ich väzbe rozhodne druhý senát, Harabin to nebude

BRATISLAVA - Kauza zmeniek nabrala minulý týždeň na obrátkach. V stredu zatkla Národná kriminálna agentúra (NAKA) Mariana Kočnera. Deň na to skončil po výsluchu vo väzení aj Pavol Rusko. V sobotu ich po niekoľkohodinovom pojednávaní pustili na slobodu. Vo štvrtok by sa mali opäť ocitnúť pred Najvyšším súdom. O ich väzbe bude rozhodovať druhý senát.

Na Okresnom súde Bratislava V mal v stredu pokračovať spor o zaplatenie zmenky v hodnote 26 190 002 eura. Termín pojednávania bol nakoniec zrušený a Národná kriminálna agentúra (NAKA) v ten istý deň zatkla podnikateľa Mariana Kočnera. Dôvodom sú zmenky a daňové trestné činy. Najvyšší súd SR bude rozhodovať o väzbe Mariána Kočnera a Pavla Ruska vo štvrtok 28. júna o 14-tej poobede. Rozhodovať bude druhý senát (2T). Pre Topky to potvrdila hovorkyňa Najvyššieho súdu SR Alexandra Važanová. K rozhodovaniu sa tak nedostane Štefan Harabin.

Kočner s Ruskom budú stíhaní na slobode

Podnikateľa zatkla NAKA na základe príkazu prokurátora Úradu špecializovanej prokuratúry. Pár hodín po zatknutí prišlo Kočnerovi zle a skončil v nemocnici. Lekári mu nič nezistili, preto sa vrátil na policajné prezídium, kde strávil tri noci. Po zatknutí Kočnera dorazil na prezídium Pavol Rusko, ktorého meno v kauze takisto figuruje. Spolu s ním prišiel aj jeho advokát Marek Para.

Vo štvrtok ráno Ruska vypočúvali. Po výsluchu šiel domov a o pár hodín zatkla NAKA v mieste bydliska aj jeho. Para sa vtedy voči zatknutiu ohradil a uviedol, že spraví všetko preto, aby jeho klienta pustili na slobodu. O tom, či budú stíhaní na slobodu, alebo vo väzení, rozhodoval v sobotu Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici. ŠTS rozhodoval vyše osem hodín. Novinári sa pri príchode obvinených nesmeli nič pýtať, Kočner si cez ruky v putách radšej prevesil sako. Výsluch obvinených bol neverejný, pretože médiá nemajú povolený vstup mimo pracovného času.

Zdroj: SITA/Peter Rusko

Nakoniec však padol rozsudok. Súd Kočnera a Ruska prepustil a budú stíhaní na slobode. Para uviedol, že súd neuznal dôvody na väzbu a dvojicu prepustil. U oboch hrozilo, že mohli manipulovať svedkov či páchať ďalšiu najmä ekonomickú trestnú činnosť. Ďalšie stanovisko poskytnú až po rozhodnutí Najvyšśieho súdu SR, k situácii sa nechcel vyjadriť zástupca Kočnera Martin Pohovej.

Výpovede Kočnera a Ruska sa líšia

Prokurátor uviedol, že medzi výpoveďami oboch sú rozpory. „Do detailov nemôžem vyhodnocovať výpovede Kočnera a Ruska. V zhode neboli. Možnosti nebyť v zhode sú strašne široké,“ uviedol prokurátor. Jediným svedkom podpisu zmeniek bol podľa Kočnera nebohý Ernest Valko. So zmenkami nakladali rôzne subjekty od roku 2000 doposiaľ. „Potom by do styku so zmenkami museli prichádzať mnohí. Existovali takéto zmenky a nikto ich nikdy nevidel?“ pýta sa prokurátor.

Zdroj: TASR/Lenka Krošláková

Preverovaniu sporných zmeniek sa venuje zvýšená pozornosť. „Nie je len samotná zmenka, na ktorom všetko stojí a padá, musí byť aj viac dôkazov. Znalecké posudky z odboru grafológie už vykonané boli. My ich prevezmeme, ako listinné dôkazy. Je to predmetom dokazovania, určite sa neuspokojíme s tým, čo máme,“ uviedol prokurátor a pripustil možnosť, že dôkazy môže skúmať aj znalec zo zahraničia.

Mali ísť do väzby

Dozorujúci prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta bol presvedčený, že minimálne jeden z dvoch obvinených v tomto prípade by mal byť vzatý do väzby. Potrebu väzby odôvodňuje tým, že by obvinení Marian Kočner a Pavol Rusko mohli na slobode pokračovať v trestnej činnosti, najmä ekonomickej.

Zdroj: SITA/Peter Rusko

Originály zmeniek podľa Šantu v súčasnosti k dispozícii nie sú. Ako však poukázal, existujú ich alternatívy využiteľné na znalecké skúmanie. Je "hlboko" presvedčený, že dôkazy v tomto štádiu trestného konania sú v súčasnosti dostatočné na vznesenie obvinenia. V prípade sa začalo konať skôr, ako pre zmenky podala trestné oznámenie televízia Markíza.

Kočner vinu popiera

Kočnerov advokát Martin Pohovej uviedol, že jeho klient v plnom rozsahu spáchaný skutok popiera. „V stručnosti sa k tomu vyjadril a poprel okolnosti, ktoré sa mu kladú za vinu,“ opísal Pohovej priebeh výsluchu. Pohovej od začiatku tvrdil, že nie je dôvod na väzobné stíhanie jeho klienta.

Zdroj: TASR/Lenka Krošláková

Rusko sa k podpisu zmenky priznal

Pavol Rusko pred súdom začiatkom februára priznal podpis štyroch zmeniek s tým, že ak by zmenky nepodpísal v roku 2000, nebola by TV Markíza. Podľa Ruska je za celú situáciu zodpovedná jeho bývalá spoločníčka v Markíze Silvia Volzová, ktorej vinou sa televízia dostala do exekúcie. „Ja som len naprával veci, ktoré ona spôsobila,“ uviedol. Podľa neho totiž hrozilo, že licencia ako nemajetkové právo prejde na spoločnosť Gamatex ako veriteľa, v dôsledku čoho by mohla byť licencia zrušená.

Zdroj: Jan Zemiar

Spôsob, ako tomu predísť, bol podľa Ruska kúpa spoločnosti Gamatex. Tá sa nakoniec udiala tak, že 80 miliónov korún bolo vyplatených ihneď a ďalších 500 miliónov malo byť vyplatených neskôr, po splnení stanovených podmienok. Podmienkami vyplatenia boli konkrétne predĺženie vysielacej licencie na ďalšie obdobie, zvýšenie hodnoty televízie, ako aj zabezpečenie vlastníctva akcií jedným subjektom. „Podpis zmeniek nepoškodil Markízu, umožnil jej 17 rokov vysielať,“ povedal Rusko s tým, že návrh na spôsob kúpy Gamatexu mu prezentoval právnik Ernest Valko, ktorý bol vtedy aj podpredsedom licenčnej rady. Podľa Ruska ho práve on upozornil, že prechodom licencie na Gamatex by mohlo nakoniec dôjsť k jej zrušeniu.

Kočner teraz môže ovplyvňovať svedkov

Boj proti korupcii dostal riadny kopanec. V súvislosti s prepustením Mariana Kočnera a Pavla Ruska na slobodu to vyhlásil poslanec NR SR za stranu Sloboda a Solidarita Jozef Rajtár. „Áno, na Slovensku je to tak. U nás je úspechom, aj keď zločinci utečú do Belize a aspoň nepokračujú v trestnej činnosti na Slovensku,“ povedal Rajtár.

Podľa strany SaS je neprijateľné, aby bol prepustený človek, ktorý sa v nedávnej dobre opakovane vyhrážal novinárom. „S rozhodnutím prepustiť Mariana Kočnera sa veľká väčšina verejnosti nevie zmieriť, a len sa potvrdzujú pochybnosti spoločnosti o fungovaní justície,“ uviedol poslanec NR SR a tímlíder SaS pre spravodlivosť Alojz Baránik.

Kauza zmenky

Bývalý riaditeľ televízie Markíza Pavol Rusko mal v roku 2000 podpísať spolu štyri zmenky, pričom dve vystavil na Mariana Kočnera a dve na Štefana Ágha. Pre tieto zmenky teraz na súdoch prebiehajú tri súdne pojednávania, v ktorých spoločnosť Kočnera žiada od Ruska a Markízy – Slovakia spolu viac ako 42 miliónov eur. Podľa informácií medializovaných v máji Kočner zobral zo súdu zmenky, odôvodnil to tým, že ich chce dať expertízne preskúmať. Koncom apríla tohto roka Okresný súd Bratislava V v jednom z prípadov rozhodol, že bývalý riaditeľ TV Markíza Pavol Rusko a v druhom rade aj samotná televízna spoločnosť sú povinní preplatiť zmenku v hodnote 8,3 milióna eur spoločnosti Správa a inkaso zmeniek Mariána Kočnera. Toto rozhodnutie ešte nie je právoplatné.

TV Markíza podala trestné oznámenie na Kočnera a Ruska za údajné falšovanie cenných papierov a marenie spravodlivosti. Prípadom sa zaoberá Národná kriminálna agentúra (NAKA). Vysielateľ tiež požiadal Finančné riaditeľstvo SR o preverenie, či si spoločnosti spojené s Kočnerom riadne splnili daňové povinnosti. Kočner je obvinený v prípade Gatex aj v prípade vratiek DPH v súvislosti s prevodmi nehnuteľností na Donovaloch. Nedávno polícia začala stíhanie vo veci aj pre zmenky voči Televízii Markíza. Podnikateľa v ňom pomenovali ako podozrivého, obvinenie vtedy ešte nevzniesla.