Fico o vysokej pokute pre poslanca SaS: Opozícia prekračuje hranice, klamstvá sú ich štandardom

BRATISLAVA - Opoziční poslanci priznávajú, že často klamú a obviňujú bez dôkazov, a to je v poriadku, lebo je to ich práca.

Na tlačovej konferencii to uviedol predseda Smeru-SD Robert Fico v reakcii na opozičné strany, ktorým sa nepáči, že poslanec Alojz Baránik (SaS) má zaplatiť 200.000 eur za výroky, ktoré uviedol na adresu sudkyne.

„Len tak napáliť sudkyňu a povedať, že je príslušníkom justičnej mafie, to prekračuje všetky hranice. Opozícia takto priznáva, že klamstvá a okydávanie ľudí bez akýchkoľvek dôkazov je ich štandardnou, bežnou prácou. Ak budeme vytvárať obraz, že všetci sme mafia, to nie je možné. Potom nech sa nečudujú, že prichádzajú rozhodnutia o takýchto pokutách. Ale tu treba povedať, že tak mu treba," odkázal Fico.

Expremiér zároveň uznal, že pokuta 200.000 eur je vysoká. „Je to veľká suma, to nespochybňujem. Je to rozhodnutie, ktoré môže byť precedensom do budúcna," dodal. Opozičné strany SaS, OĽaNO a Sme rodina vyhlásili, že takéto neúmerné pokuty pre poslancov za ich výroky v NR SR sú zastrašovaním.

„Takáto suma za jeden jediný výrok je ekonomickou likvidáciou, ale v prvom rade zastrašovaním poslancov pri výkone ich mandátu. Súd týmto poprel, že poslanec má právo a povinnosť vyjadrovať sa na pôde parlamentu v súlade s jeho presvedčením a jeho mandátom," povedal predseda SaS Richard Sulík.

Zdroj: Jan Zemiar

Prvostupňový rozsudok bratislavského okresného súdu hovorí, že Baránik má sudkyni Ayši Pružinec Erenovej zaplatiť 200.000 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy za výroky, ktoré o nej povedal v parlamentnom pléne.

Tam vyhlásil, že sudkyňa Pružinec Erenová, ktorá bola navrhovaná za členku disciplinárneho senátu, je „ťažká prieťahárka, ktorá rozhoduje veci tak, ako si to všetci neželáme, rozhoduje veci tým najotrasnejším spôsobom, je to osoba, ktorá je príslušníkom justičnej mafie, ktorá spôsobuje to, že na Slovensku nie je možné dosiahnuť spravodlivosť".

Zdroj: Jan Zemiar

V tejto súvislosti začal voči nemu Mandátový a imunitný výbor NR SR disciplinárne konanie, nedospel však k žiadnemu záveru. Poslanci považovali za problematické, že niekoľko dní po výrokoch na adresu sudkyne podal Baránik námietku zaujatosti v konaní, kde ako advokát zastupuje žalujúcu stranu. V tomto konaní rozhoduje práve Pružinec Erenová.

V koalícii je hladina vraj ustálená

Vládna koalícia sa podľa Fica stretáva, pracuje a rokuje. „Niveau stable. Mali sme Koaličnú radu, stretneme sa ešte pred odchodom na dovolenky. Riešime celý rad praktických otázok ako opatrenia na zvýšenie životnej úrovne ľudí, ale aj tému Slovenského pozemkového fondu, kde dochádza pre končiace funkčné obdobie k výmene ľudí. Mal som veľmi dobrý pocit z ostatného stretnutia, nie je žiaden dôvod vyvolávať nejakú nervozitu," deklaroval.

Fico zároveň avizoval, že koalíciu čaká zostavenie rozpočtu. „Ekonomike sa darí. Každý má svoju vlastnú hlavu a pocit, ale Slovensku sa nikdy nedarilo tak ako teraz. A keď sa darí, nie je dôvod prepriahať kone. Ale nevylučujem, že voľby budú skôr. V roku 2018 však nedivím žiaden dôvod na nejaké posuny či krízy," uzavrel.

Za manželstvo homosexuálov ruku nezdvihne

Expremiér taktiež rešpektuje, že existujú homosexuálne vzťahy a nikdy by neurobil žiadne praktické kroky proti nim. Nemožno však očakávať, že by zdvihol ruku za uzákonenie manželstiev homosexuálov. Povedal to na tlačovej konferencii pred blížiacim sa pochodom Dúhový pride.

„Mali by sme uvažovať o veciach, ktoré sa otvárajú, ako prístup k zdravotným informáciám, či ako riešiť majetkové veci po smrti. Ale nečakajte, že by som zdvihol ruku za manželstvo homosexuálov, takéto salto mortale odo mňa nečakajte," povedal. Fico tiež pripomenul, že postoj Smeru-SD k tejto hodnotovej otázke bol preukázaný pri novelizácii Ústavy SR, "keď sme povedali, že manželstvo je otázka vzťahu muža a ženy".