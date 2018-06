Pellegrini sa pustil do Rakúska! Ak zavediete hraničné kontroly, príde odveta

Pellegrini sa domnieva, že hraničné opatrenia a kontroly iba komplikujú občanom Slovenskej republiky cestovanie do Rakúska a nevidí dôvod na to, aby boli prísnejšie. Premiér tiež doplnil, že ak budú bezpečnostné opatrenia pokračovať, nevylučuje možnosť, že Slovensko zavedie rovnaké na opačnej strane a bude kontrolovať motorové vozidlá smerujúce z Rakúska. Ako dodal, zatiaľ nebol registrovaný žiaden nelegálny migrant, ktorý by vstúpil na územie Rakúska práve cez slovensko-rakúske hraničné pásmo.

Požiadal Kurza

„Požiadal som pána kancelára Kurza, aby prehodnotil, či je potrebné denno-denne obťažovať Slovákov, ktorí cestujú za prácou alebo na letisko hraničnou kontrolou, ktorá je na našom diaľničnom hraničnom priechode. Myslím si, že Slovensko chráni svoju hranicu veľmi dobre, Maďarsko chráni veľmi dobre svoju južnú hranicu a preto z našej strany naozaj nehrozí žiadne riziko nejakej veľkej migračnej vlny," povedal Pellegrini.

„Považujem preto zavedenie kontrol na priechode Jarovce-Kitsee za zbytočné a komplikujúce život slovenským občanom. Pán Kurz avizoval, že ak by Nemecko pristúpilo k veľmi intenzívnemu vyhosťovaniu nelegálnych migrantov zo svojho územia naspäť do krajín, z ktorých prišli, primárna vlna by smerovala práve do Rakúska," doplnil premiér.

Zdroj: SITA/ÚV SR

Budeme reagovať rovnako?

Podľa Pellegriniho sú obavy Kurza zbytočné, pretože teraz žiaden prílev nelegálnych migrantov nehrozí. V prípade, že by sa situácia radikálne zmenila, mal by Pellegrini pre zvýšené bezpečnostné opatrenia pochopenie.

„Kancelár Rakúska oznámil, že pravdepodobne bude musieť zaviesť colné a hraničné kontroly na všetkých hraničných priechodoch so všetkými susedmi, preto moja reakcia bola - tak to, prosím, urobte, až keď taký problém nastane. Ak ale má pocit, že zo Slovenska do Rakúska prichádzajú migranti, nech ich k nám vráti tak, ako hovoria medzinárodné dohovory. Zatiaľ nám Rakúsko nevrátilo ani jedného ilegálneho migranta a preto pre komfort ľudí a zachovanie voľného pohybu tovarov, služieb a osôb je nevyhnutné, aby sme si zbytočne nekomplikovali život zavádzaním kontrol tam, kde momentálne nemajú žiaden význam. Ak bude situácia dramatická, v poriadku," uviedol Pellegrini.

Ak Rakúsko neustúpi, slovenský premiér nevylúčil ani možnosť, že Slovensko bude reagovať obdobne na opačnej strane hraničného pásma. „Ak budú tieto opatrenia pokračovať, môže Slovensko to isté zaviesť na opačnej strane a môžeme rovnako kontrolovať všetky rakúske motorové vozidlá, ktoré prichádzajú ku nám," uzavrel Pellegrini.