V Chorvátsku havarovalo auto s utečencami z Pakistanu, dvanásť zranených

Haváriu, ku ktorej došlo skoro ráno, zapríčinil maďarský vodič, ktorý stratil kontrolu nad vozidlom a narazil do zvodidiel. Zranených previezli do neďalekej nemocnice, vodičovi hrozí obvinenie z pašovania ľudí. Chorvátska polícia okrem toho informovala, že neďaleko hraníc so Slovinskom zadržala v pondelok ďalšie nákladné vozidlo so štrnástimi utečencami z Afganistanu.