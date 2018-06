Rozhnevaný premiér útočil na všetky strany: Schytal to Kiska, opozícia aj novinári

BRATISLAVA - Slovensko už jedného fašistického prezidenta malo a musíme urobiť všetko pre to, aby sme sa v budúcoročných voľbách nemuseli hanbiť, kto bude stáť na čele tohto štátu. Uviedol to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) na sobotňajšej pietnej spomienke, ktorá sa uskutočnila v rámci 13. ročníka podujatia Kalište – stretnutie generácií na mieste tejto vypálenej obce.

„Robme, prosím, všetko tak, ako sme urobili v Banskobystrickom kraji, aby dobre a dôstojne dopadli aj voľby prezidenta SR v marci 2019,“ zdôraznil vo svojom príhovore premiér. Zároveň adresoval kritiku prezidentovi Andrejovi Kiskovi, médiám i opozícii.

„Veľmi ma mrzí, že som tu za posledných päť rokov nikdy nestretol nášho terajšieho prezidenta. Kalište je jedno z najväčších podujatí takéhoto druhu na Slovensku a je povinnosťou ústavných činiteľov, bez ohľadu na to, v akej funkcii sú, sem prísť a pokloniť sa všetkým tým, ktorí padli za našu slobodu,“ podotkol Pellegrini.

Opýtal sa tiež, kde sú všetky slovenské televízie, médiá a rádiá, ktoré by o udalosti mali informovať. „A už vôbec nebudem komentovať kolegov politikov z opozičných strán, ktorí ak vidia kamery, tak do televízií vedia rozprávať, ale že by sem prišli a položili veniec a strávili pár chvíľ, tiež tu nie sú,“ dodal premiér s tým, že o úcte k hrdinom a o boji za našu slobodu nestačí len rozprávať, ale treba ju prejaviť aj skutkami.

Podľa názoru ministra obrany Petra Gajdoša (SNS), ktorý sa pietneho aktu tiež zúčastnil, svedčí viac ako 300 mladých účastníkov tohto podujatia o tom, že už aj mládež začína rozmýšľať, že o histórii a tragédii v Kališti netreba len rozprávať, ale treba sa tam prísť aj pozrieť priamo k pamätníku. „Je potrebné mládeži a nasledujúcim generáciám odovzdávať tieto zverstvá, ktoré uskutočnili fašisti, a netreba na to zabúdať,“ upozornil Gajdoš.