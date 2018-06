Kurz ďalej hrotí situáciu: Pohrozil obnovením kontrol na hranici s Talianskom

"Boli by sme na to pripravení a urobili by sme všetko potrebné, aby sme ochránili naše hranice," povedal Kurz na margo zámeru nemeckého ministra vnútra Horsta Seehofera, predsedu Kresťanskosociálnej únie Bavorska (CSU), ktorý sa v otázke jednostranného vracania migrantov zo štátnych hraníc dostal do sporu so spolkovou kancelárkou Angelou Merkelovou, stojacou na čele sesterskej Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU).

"Znamenalo by to zabezpečenie hranice v Brenneri, ale aj na mnohých iných miestach," doplnil šéf rakúskej vlády, ktorý je považovaný za spojenca bavorskej krajinskej vlády pod vedením CSU. Spomenul pritom alpský priesmyk, kadiaľ vedie trasa využívaná nelegálnymi migrantmi smerujúcimi z Talianska cez Rakúsko do Nemecka.

Kurz varoval ešte v stredu po rokovaní s bavorským premiérom Markusom Söderom, že pokiaľ by Nemecko začalo vracať nelegálnych migrantov priamo zo svojich hraníc, pristúpili by k takémuto kroku aj iné európske krajiny. Za príčinu súčasných kontrol na rakúsko-nemeckých, rakúsko-maďarských či rakúsko-talianskych hraniciach pritom opätovne označil azylovú politiku Nemecka v období migračnej krízy v roku 2015.