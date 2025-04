Nemáte čas na venčenie psa, ale chcete zvieratko? SuperZverinec má pre vás tip!

Janka Hospodárová a Robo Schemmer - SuperZverinec (Zdroj: Tomáš Hambálek)

Pokiaľ chcete doma chovať zvieratko, ale psík a mačička sú pre vás časovo nároční, korytnačka je tá správna možnosť. Pravidelná starostlivosť o ňu si vyžaduje minimum vášho voľného času. Dožívajú sa veľmi vysokého veku a tak nám dokážu byť dlhoročnými spoločníkmi. Sú to samotárske zvieratá, preto nie je problém chovať ju ako jedináčika. A navyše sú vhodné aj pre alergikov.

Ako by malo vyzerať terárium pre vodnú korytnačku?

• Potrebuje súš i vodu, pričom voda bude zhruba do dvoch tretín celej „nádrže“.

• Plynulý prechod – korytnačka by nemala mať problém si vyberať medzi plávaním vo vode a súšou, kde odpočíva. Vstup a výstup by mal byť čo najpríjemnejší a pre korytnačku ľahko použiteľný.

• Dno vodnej plochy – môžete ho zasypať podľa vášho želania oblými kamienkami, pieskom... Pozor ale treba dať na nerozumné kombinácie, rastliny či úkryty, v ktorých by sa mohla korytnačka zamotať a uviaznuť.

• Teplo a svetlo – Cez deň by mala teplota na pevnine byť 25-28 °C, v noci by mala po vypnutí žiarovky klesnúť na zhruba 18 °C. Tiež treba myslieť na zdroj UVB, bez ktorého si korytnačka nevie metabolizovať vitamín D. Bez tohto vitamínu nedokáže prijímať vápnik a zmäkol by jej pancier. Tento stav je pre zviera života ohrozujúci.

• Čistenie a ohriatie vody – je vhodné myslieť na výkonný filter, ktorý vám pomôže udržiavať vodu čistú. Dohliadnnuť treba na teplotu vody, ktorá by mala mať okolo 25 °C.

Vodná korytnačka si rada pochutná na zelenine, no je pre ňu dôležitá najmä živočíšna zložka potravy. V mladosti potrebujú potravu každý deň a rozhodne nepohrdnú kuracím, hovädzím alebo rybím mäsom. V dospelosti už stačí kŕmiť zhruba každý druhý až tretí deň, opäť je dobré kŕmiť ju rybami, ulitníkmi, dážďovkami či hmyzom. K tomu si ale pochutnajú aj na zelenine a ovocí. Mäso by každopádne nemalo byť tučné a tiež je dobré vyhýbať sa bravčovému. Existuje aj rad špecializovaných granúl. Viac vám aj teraz prezradí Robo Schemmer zo Super zoo.

Nemáte čas na venčenie psa, ale chcete zvieratko? SuperZverinec má pre vás tip! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)