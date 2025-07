Janka Hospodárová a Robo Schemmer (Zdroj: Tomáš Hambálek)

V SuperZverinci sa často venujeme bežným typom zvierat, ale z času načas ulahodíme aj špecialistom. Reč bude tentokrát o chameleónoch. Je to ikonické zviera, ktoré mení farbu. Ak sa necíti dobre alebo mu je chladno, tak je väčšinou tmavší. Zmenou farby dokážu chameleóny komunikovať aj medzi sebou, i keď sú to viac-menej samotárske zvieratá. Chameleóny dokážu každým okom pozerať inde a typický je pre nich aj vystreľovací jazyk. Chvostík využívajú ako ďalšiu končatinu a pomáha im udržať balans pri pohybe. I keď sa to nezdá, dokážu vyvinúť aj väčšiu rýchlosť. Dopriať by sme mu mali veľké terárium, rastlinky, konáre, svetlo a teplo.

Akú stravu potrebujú chameleóny a čo je ešte dôležité pri ich chove, nám vysvetlí opäť Robo Schemmer zo Super zoo. Nuž a ak ste zvedaví ešte na niečo, čo sme nepovedali, svoje otázky môžete písať na mail: supezverinec@topky.sk, radi vám na ne zodpovieme.

SuperZverinec odhaľuje tajomstvá chameleónov: Čo potrebujú pre šťastný život v teráriu? (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)