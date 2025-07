Ideálne zviera pre vaše deti: Takto škrečkom vytvoríte skvelý domov! Pozor, nuda je ich nepriateľ

Jana Hospodárová a Robo Schemmer (Zdroj: Vlado Anjel)

Škrečok je obľúbené zvieratko, ktoré sa bežne vyskytuje v našich domácnostiach. Najmenším druhom je škrečok Roborovský, ale obľúbenými sú aj škrečok sýrsky a džungarský. Sú ideálne ako prvé zvieratká v domácnostiach, pretože sa o ne dokážu postarať aj deti. Spravidla žijú kratšie, okolo 2-3 rokov, čiže ideálny čas na to, aby sme si otestovali naše chovateľské schopnosti.

Dôležité je zohľadniť spôsob života škrečkov – sú to samotárske zvieratá a nočné živočíchy. Neodporúča sa teda umiestniť ho v spálni. V priebehu noci totiž dokážu nabehať kilometre. A dôležité je dobre im zariadiť klietku – nuda je pre nich obrovským nepriateľom. Vhodnejším prostredím je preto terárium s viacerými skrýšami. Vo videu vám ukážeme, ako ho čo najvhodnejšie zariadiť. Janka Hospodárová sa povyzvedala aj to, akou stravou kŕmiť škrečkov, ktorí sú veľkí gurmáni. A ak sa hovorí o ľuďoch, že si radi niečo „škrečkujú“, je to opodstatnené. Ak má totiž škrečok prázdnu misku, neznamená to, že všetko zjedol. V rámci ubykácie má svoje špajzy, kam si dokáže poschovávať aj pol kila stravy.

Ako sa teda správne postarať o škrečkov a čo je ešte dôležité pri ich chove, nám opäť vysvetlí Robo Schemmer zo Super zoo. Nuž a ak ste zvedaví ešte na niečo, čo sme nepovedali, svoje otázky môžete písať na mail: supezverinec@topky.sk, radi vám na ne zodpovieme.

SuperZverinec - škrečok (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)