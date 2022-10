PRIESKUMY: Na najtesnejší súboj primátorov krajských miest to vyzerá v Nitre

Prvé spojené komunálne voľby sa uskutočnia už túto sobotu, 29. októbra. Na ôsmich predsedov samosprávnych krajov je 76 kandidátov, na posty starostov a primátorov kandiduje takmer 6800 záujemcov. Ako to krátko pred tým, než vhodíme do urny hlasovacie lístky, vyzerá v súboji o primátorské stoličky krajských miest podľa exkluzívnych prieskumov, ktoré agentúra Focus pred komunálnymi voľbami vypracovala pre TV Markíza?

BRATISLAVA

V Bratislave o primátorské kreslo zabojujú hlavne dvaja z ôsmich kandidátov. Súčasný primátor Matúš Vallo a doterajší starosta mestskej časti Nové Mesto Rudolf Kusý. Vallovi by v Bratislave dalo hlas 53,7 percenta rozhodnutých voličov a Kusému 37,6 percenta. Podpora ďalších šietich kandidátov je pod štyri percentá, traja z nich dostali v prieskume menej ako jedno percento. Na voľby sa podľa prieskumu chystá 56,1 percenta oslovených, tretina sa nezúčastní a 13,5% sa ešte nerozhodlo.

TRNAVA

V Trnave, kde sa k voľbám chystá viac ako polovica občanov, môže súčasný primátor Peter Bročka počítať s vyše 40 percentami ich hlasov. Druhým kandidátom s najvyššou podporou je Branislav Baroš, ktorého by volilo 25,1 percenta opýtaných a tretiu priečku s 12,5-percentnou podporou obsadil Matej Lančarič. Zuzana Bošňáková, ktorú by podľa prieskumu volilo vyše 10 % opýtaných, sa vzdala v prospech Mariána Galbavého, ktorému by dalo hlas 8,4% oslovených. Bošňáková avizovala spoločný postup s Galbavým a vo voľbách mal zabojovať ten s vyššou podporou. Aj keď Galbavý získal v prieskume Focusu menej hlasov, nakoniec sa súčasnému primátorovi postaví on.

NITRA

Výsledky prieskumu ukazujú, že voľby v meste pod Zoborom by vyhral súčasný primátor Marek Hattas s 32,6% hlasov. Na ďalších priečkach nastala zaujímavá situácia, keď ďalší traja kandidáti majú veľľmi vyrovnanú podporu a to ešte môže zamiešať karty. Igora Kršiaka by podporilo 23,5% rozhodnutých voličov, Pavla Obertáša 21,5% a Štefana Štefeka 20,5%. Ďalší dvaja kandidáti do boja o primátorské kreslo asi nezasiahnu, ich podpora je okolo jedného percenta. Rozhodnutie zúčastniť sa na voľbách deklarovalo v prieskume až 65 % oslovených. Na voľbách sa neplánuje zúčastniť 24 percent ľudí a 11 percent ešte nevie, či k urne príde alebo nie.

TRENČÍN

Prieskum Focusu ukázal, že väčšina rozhodnutých voličov by dala hlas úradujúcemu primátorovi Richardovi Rybníčkovi. Ten má podporu takmer 68% opýtaných. Jeho protikandidáta Miloša Mičegu plánuje voliť 32,3% ľudí. V Trenčíne nechce ísť voliť 35,2 percenta opýtaných, 12,5 percenta ešte nevie, koho zakrúžkuje a rozhodnutých je 52,3 percenta ľudí.

ŽILINA

Najväčšiu šancu na zvolenie za primátora má podľa výsledkov prieskumu aktuálny primátor Peter Fiabáne s podporou 44,4% rozhodnutých voličov. Na druhej priečke je Patrik Groma s takmer 20-percentnou podporou. Tretím je kandidát Peter Cibulka, pre ktorého by sa rozhodlo 13,4% oslovených. Ostatní záujemcovia o primátorské kreslo majú menej ako 10 percentnú podporu, dvaja kandidáti nezískali ani jedno percento. Jeden z nich, Štefan Zelník, sa v pondelok vzdal kandidatúry v prospech Gromu.

BANSKÁ BYSTRICA

Aj v meste pod Urpínom vedie zatiaľ súčasný primátor Ján Nosko, ktorý šéfuje mestu už druhé volebné obdobie. V prieskume mu deklarovalo podporu až 67 percent voličov. Druhým silnejším hráčom oproti ostatným kandidátom je Diana Javorčíková, ktorú by podporilo takmer 25% opýtaných rozhodnutých voličov. Ostatní štyria kandidáti majú podporu pod päť percent. Na komunálnych voľbách sa plánuje zúčastniť 56,1 percenta opýtaných a viac ako 30 percent nechce ísť voliť. Nerozhodných je 13 percent respondentov.

PREŠOV

V Prešove sa chystá na voľby viac ako polovica občanov (56,4 %), štvrtina voliť nechce a 15% sa rozhoduje, komu dá svoj hlas. Dve volebné obdobia viedla mesto Andrea Turčanová, tá však v aktuálnych voľbách nekandiduje. Najväčšiu podporu medzi rozhodnutými voličmi má tak exprimátor Pavel Hagyari, ktorému by dalo hlas 38,2% opýtaných. Na druhom mieste je František Oľha s 21,9 percentami. Nad desaťpercentnú hranicu sa dostal ešte Ľuboš Michel, ktorého by na primátorskej stoličke rado videlo 10,9 % oslovených. K hranici 10% sa blíži aj ďalší z 12 kandidátov Artúr Benes.

KOŠICE

V metropole východu je rozhodnutých zúčastniť sa na voľbách 41,8 percenta oslovených a 36 percent ľudí sa voliť nechystá. Asi štvrtina občanov nevie, komu dá svoj hlas. Z tých, ktorí sa na voľby chystajú, dá podľa prieskumu súčasnému primátorovi Jaroslavovi Polačkovi svoj hlas 38,2% voličov. Výrazne tak predbieha Miloslava Klímu s 18,5 percentami, Moniku Kováčovú s podporou 11,1 percenta a Milana Lesňáka s 10,1 percentami. Klímovi môže nahrať to, že krátko pred voľbami sa vzdal v jeho prospech kandidatúry Jozef Karabin, ktorý v prieskume získal podporu 6,6 percenta hlasov.

Véolebné miestnosti budú v sobotu otvorené od 7.00 do 20.00. Hlasovať sa môže len v mieste trvalého bydliska. Priebežné aj definitívne výsledky volieb budú zverejnené na webstránke www.volbysr.sk.