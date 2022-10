PRIESKUM Česko je lepším miestom pre život, myslia si to Česi aj Slováci

BRATISLAVA - Česko je lepším miestom pre život, myslia si to Česi aj Slováci. Takmer polovica Slovákov sa stotožňuje s Čechmi v názore, že Česko je lepšie miesto pre život. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry NMS Market Research realizovaného v oboch krajinách.

Svoju krajinu vníma v porovnaní s tou druhou ako lepšie miesto pre život 51 percent Čechov a osem percent Slovákov. Necelá polovica Slovákov si myslí, že Česko je lepšou krajinou pre život, o Slovensku si to Česi myslia v piatich percentách prípadov, uvádza prieskum. Približne štvrtina Slovákov aj Čechov vníma podľa prieskumu obe krajiny na rovnakej úrovni.

Rozdiely medzi krajinami sú aj v názore na rozdelenie federácie, ku ktorému došlo v roku 1993. Negatívne vníma zánik spoločného štátu 54 percent Slovákov a 35 percent Čechov. Predovšetkým staršia generácia Slovákov si myslí, že zánik federácie mal negatívny vplyv na životnú úroveň. Kým staršie generácie si to myslia v 61 percentách prípadov, u mladších je to 38 percent, vyplýva z prieskumu. Rozpad Česko-slovenskej federatívnej republiky mal podľa 16 percent Slovákov pozitívny dosah na životnú úroveň. Takmer tretina Čechov hodnotí vplyv rozpadu federácie ako pozitívny, 16 percent to hodnotí negatívne.

Slováci a Česi sa zhodujú vo vnímaní vzájomnej blízkosti. S tvrdením, že vďaka spoločnej histórii budú obe zeme pre tú druhú najbližším susedom, súhlasí 91 percent Slovákov a 87 percent Čechov. Bez ohľadu na rozdelenie vníma viac ako polovica Čechov a takmer dve tretiny Slovákov obe krajiny ako jeden národ. Zhodujú sa podľa prieskumu aj v tom, že napriek blízkosti je potrebné rovnomerne rozvíjať vzájomné vzťahy so všetkými susednými krajinami, nielen medzi Slovenskom a Českom.

Na Slovensku prieskum prebiehal on-line formou v období od 7. do 11. októbra. Zúčastnilo sa na ňom 1012 respondentov. V Česku sa na on-line prieskume zúčastnilo 1020 respondentov. Zber dát prebiehal od 2. do 6. septembra.