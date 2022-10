Voľby 2022: Volebná kampaň sa skončila, až do skončenia hlasovania plynie moratórium

Taktiež sa nesmú zverejňovať informácie o kandidujúcich politických stranách, koalíciách politických strán a kandidátoch v ich prospech alebo neprospech v rozhlasovom a televíznom vysielaní, v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, v periodických a neperiodických publikáciách a v agentúrnom spravodajstve.

Ministerstvo vnútra upozornilo, že počas moratória sa nesmie zobrazovať platená politická reklama na sociálnych sieťach ani sponzorované príspevky. Zakázaný je aj presun dopravných prostriedkov s kampaňovým vizuálom.

Voliči môžu hlasovať len v mieste svojho trvalého bydliska

Počas moratória je zakázané uverejňovať volebné prieskumy, ako aj volebné ankety. Zákon o volebnej kampani hovorí, že v deň volieb sa môže konať prieskum verejnej mienky, no len s voličmi, ktorí opustili volebnú miestnosť, a len tak, aby nemohlo dôjsť k ovplyvňovaniu voličov alebo narušovaniu priebehu hlasovania. Výsledky tohto prieskumu sa budú môcť zverejniť až po skončení hlasovania.

Spojené voľby sa uskutočnia v sobotu (29. 10). Voliči môžu hlasovať len v mieste svojho trvalého bydliska. V jeden deň si budú vyberať starostov, respektíve primátorov, poslancov obecných zastupiteľstiev, ako aj predsedov krajov a poslancov krajských zastupiteľstiev. Voliči v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19 budú môcť hlasovať doma do špeciálnej volebnej schránky, ak o to do piatka (28. 10.) požiadajú. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 20.00 h.