Slovensko sa stáva európskym lídrom v potravinovej závislosti, uviedol Takáč

BRATISLAVA - Slovensko sa stáva v Európe lídrom v potravinovej závislosti. Záporné saldo zahraničného obchodu s agrokomoditami stále stúpa a na konci roku 2025 by malo dosiahnuť asi tri miliardy eur. Uviedli to v stredu na tlačovej konferencii predstavitelia opozičného KDH pri kritike ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča (Smer-SD).
„Ak by došlo k akejkoľvek kríze, Slovensko je ohrozené. Preto na to aj dnes chceme upozorniť práve v deň konania Agrokomplexu, že tu svieti zásadná červená vlajka. Slovensko nielenže nevie byť sebestačné, ale v tomto roku práve vo štvrtej vláde Roberta Fica (Smer-SD) a pod vedením ministra Takáča dosiahne záporné saldo zahraničného obchodu SR historický rekord. Podľa odhadov do konca roka dosiahne až tri miliardy eur. Kým sme v roku 2016 začínali so saldom 1,3 miliardy eur pri dovoze potravín, na konci tohto roka už to budú tri miliardy eur,“ spresnil podpredseda KDH Viliam Karas.
„Vyzývame preto Ficovu vládu, aby zaradila rázne spiatočku, zásadne prehodnotila politiku v rezorte poľnohospodárstva a zásadným spôsobom znižovala závislosť Slovenskej republiky od dovozu potravín,“ zdôraznil Karas.
Súčasná vláda sa k farmárom správa macošsky
Súčasná vláda sa podľa podpredsedu KDH Mariána Čaučíka, žiaľ, k farmárom správa viac ako macošsky. Minister Takáč podľa neho stále nedorástol na to, aby otvorene povedal, ako je na tom slovenský agrorezort. „Pán minister Takáč nám určite nepovie, koľko európskych peňazí aj vďaka jeho ministrovaniu a fungovaniu Pôdohospodárskej platobnej agentúry prepadne a ako obhajoval záujmy Slovenska v Bruseli,“ zdôraznil Čaučík, ktorý je v členom parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo.
Minister Takáč a Slovensko malo podľa Čaučíka dostatok času na rokovania a obhajobu svojich pôdohospodárskych záujmov. „Pán minister by musel však byť pre Európsku komisiu dôveryhodným partnerom, ak by venoval viac času riadeniu rezortu a menej iným politickým aktivitám," podčiarkol Čaučík.
„Keby bol minister Takáč dôveryhodným partnerom v Bruseli, dnes by sme nemuseli počúvať vyhlásenia o hroziacich katastrofách. Preto vyzývame ministra Takáča, aby konečne zverejnil, s akou katastrofou uzavrie Spoločnú poľnohospodársku politiku na roky 2016 - 2022. Po druhé, mal by predstúpiť pred občanov a vysvetliť, prečo ako jediný minister v celej EÚ ani v treťom roku nedokázal spustiť novú Spoločnú poľnohospodársku politiku na roky 2023 - 2027. Zároveň apelujeme naňho, aby si ešte raz poriadne naštudoval, aké možnosti má členský štát EÚ pri vyjednávaniach o rozpočte," dodal Čaučík.