Farmári zo 7 krajín Európskej únie žiadajú stiahnutie viacročného finančného rámca

BRATISLAVA - Poľnohospodári a potravinári zo siedmich krajín EÚ sa listom obracajú na dánske predsedníctvo v Rade EÚ. Žiadajú o okamžité stiahnutie nedávno predstaveného viacročného finančného rámca (VFR), spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ na roky 2028 - 2034 a prepracovanie týchto dokumentov. Návrhy, ktoré pripravila Európska komisia (EK), totiž neodvrátiteľne zmenia výrobu potravín v EÚ, ich dostupnosť pre spotrebiteľov a zásadne zvýšia ceny. To vytvorí ešte väčší priestor na dovozy potravín z tretích krajín, kde sú výrobné a bezpečnostné štandardy na oveľa nižšej úrovni ako v EÚ. Informoval o tom na brífingu predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Andrej Gajdoš.
Európski výrobcovia potravín podľa komory odmietajú hazardovanie s potravinovou bezpečnosťou EÚ. So žiadosťou o podporu sa obracajú aj na národné stále zastupiteľstvá EK v domovských štátoch a na svojich ministrov. Tí sa v pondelok v Bruseli stretávajú v rámci rokovania Rady ministrov poľnohospodárstva a rybárstva EÚ, ktoré sa bude venovať práve Spoločnej poľnohospodárskej politike a zámerom EK. Pripravený list zasielajú jednotlivé agropotravinárske samosprávy zámerne v deň rokovania ministrov.V spoločnom liste, ktorý podpísali európski výrobcovia potravín zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, Rumunska, Chorvátska a Lotyšska, vyzývajú dánske predsedníctvo Rady, aby konalo v prospech potravinovej bezpečnosti EÚ.
„Nesmieme dopustiť, aby Brusel ohrozil potravinovú bezpečnosť Európskej únie. Naši spotrebitelia si stále nie príliš uvedomujú, čo znížený rozpočet a zmeny v Spoločnej poľnohospodárskej politike urobia s výrobou európskych potravín, teda aj s výrobou a následnou dostupnosťou českých a slovenských potravín vrátane regionálnych špecialít. Je našou priam strategickou úlohou, aby sme spotrebiteľom zdôvodnili naše opodstatnené obavy. Sme pripravení aj nanovo protestovať, pokiaľ si to situácia vyžiada. V hre je zdravie Európanov a budúcnosť našich potravín,“ uviedol Gajdoš.
Slovensko sa teší z dobrej úrody: Na nižšie ceny potravín však radšej zabudnite! Analytik varuje pred krokom vlády
Navrhovaný viacročný finančný rámec predpokladá nominálne zníženie rozpočtu CAP o 22 %. Po zohľadnení inflácie to znamená reálne zníženie o viac ako 45 %. Návrh počíta aj so zrušením doterajšej dvojpilierovej štruktúry CAP, čo je tiež pre poľnohospodárov neprijateľné. Chýba aj posúdenie vplyvu na európsku produkciu potravín.Signatári sú presvedčení, že je teraz povinnosťou Rady napraviť nesprávne smerovanie návrhov EK, požiadať o ich okamžité stiahnutie a trvať na zásadnom prepracovaní, ktoré by bolo v súlade nielen so súčasnými prioritami EÚ a globálnymi výzvami, ale predovšetkým s cieľmi zakotvenými v článku 39 Zmluvy o fungovaní EÚ.Nálady medzi európskymi poľnohospodármi a potravinármi sa podľa SPPK vyostrujú a nie je vylúčené, že na jeseň sa nedávne protesty v centre Bruselu pred sídlom EK zopakujú. Potvrdilo to aj rokovanie agropotravinárskych samospráv krajín V4, ktoré sa uskutočnilo minulý týždeň 18. a 19. septembra v Budapešti a na ktorom sa zúčastnila aj SPPK.