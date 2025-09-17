Rezort pôdohospodárstva sa pridáva k šetreniu: Takáč detaily zatiaľ neprezradil

BRATISLAVA - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR už má pripravené opatrenia, ktorými bude šetriť výdavky štátu pri konsolidácii. Agrominister Richard Takáč (Smer-SD) to uviedol po stredajšom rokovaní vládneho kabinetu.
„Samozrejme, budeme mať viazané nejaké finančné prostriedky jednotlivé ministerstvá. Ja tú svoju sumu viem. Je prirodzené, že ju nebudem hovoriť, pokiaľ nie je definitívna dohoda. Už aj viem, v ktorých položkách, akými krokmi skonsolidujeme - ušetríme finančné prostriedky na MPRV. Myslím si, že takto isto k tomu pristupujú aj ostatní kolegovia - ministri," dodal Takáč.
Minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) 9. septembra informoval, že balík konsolidačných opatrení na rok 2026 bude obsahovať 22 opatrení v celkovej sume 2,7 miliardy eur. Takmer polovica, 1,3 miliardy eur, by sa mala získať šetrením na výdavkoch štátu. Výsledkom má byť zníženie deficitu verejných financií a postupná stabilizácia verejného dlhu.