KDH kritizuje vládu za nezvládnutý hazard a žiada jeho primerané zdanenie

BRATISLAVA - Slovenská vláda ukazuje, že nezvláda hazard, ktorý ničí slovenské rodiny. Uviedli to vo štvrtok na tlačovej konferencii predstavitelia opozičného KDH Milan Majerský a Marián Čaučík. Hnutie má podľa Čaučíka pripravený návrh riešenia problematiky prevádzkovania hazardu, chce jeho primerané zdanenie vrátane mimoriadneho obvodu.
Podľa Majerského je veľmi zlé, že minister financií Ladislav Kamenický spolu s premiérom Robertom Ficom (obaja Smer-SD) „nezvládajú hazard a dokázali dať iba trojpercentné navýšenie hazardu“. „Navyše idú nanútiť hazard do ďalších miest a obcí. S týmto nebudeme súhlasiť. Všetky opatrenia, ktoré navrhli, sú iba čisto kozmetické, nie sú to opatrenia, ktoré by riešili problém,“ priblížil predseda KDH Majerský.
KDH má podľa podpredsedu hnutia Mariána Čaučíka pripravený návrh zákona, ktorý má pozmeniť celkový náhľad na hazard. Zavádza určité kroky, ktoré by mohli pomôcť rodinám na Slovensku. „Vláda Roberta Fica hazarduje so slovenskými rodinami. V KDH jasne hovoríme, že hazard nie je obyčajná zábava, je to skrytá hrozba, ktorá rozvracia manželstvá, vedie k zadlženiu rodín a ohrozuje životy rodín, rodičov aj detí. Preto nemôžeme mlčať,“ poznamenal Čaučík.
Zákony majú chrániť rodiny, nie herne
Zákony podľa neho majú chrániť rodiny, nie herne. „Po tom, ako koalícia neschválila návrh KDH na obmedzenie reklamy na hazard, sme predložili ďalší vlastný návrh zákona. Chceme, aby prevádzkovatelia hazardu poslali každý mesiac každému hráčovi výpis z účtu, kde bude vidieť čierne na bielom, koľko investoval, koľko prehral, koľko vyhral. Na tomto výpise by mali byť aj kontakty na pomoc a aj upozornenia, že hazard môže viesť k závislosti. Pretože toto sa v mnohých rodinách aj reálne deje,“ vysvetlil Čaučík.
Dodal, že hnutie chce férovú reformu hazardu, primerané zdanenie vrátane mimoriadneho obvodu. „Chceme dať obciam nechať si právo zakázať hazard na svojom území. Chceme prísnejšie pravidlá pre marketing. Chceme, aby hazard necielil na mladých ľudí. Chceme tiež viac prevencie, aby rodiny nemuseli platiť za tragédie, ktoré hazard spôsobuje. Na rozdiel od vlády Roberta Fica a ministra Rudolfa Huliaka (nezávislý) my v KDH nerobíme politiku pre hazard, ale pre rodiny a myslíme to vážne,“ dodal Čaučík.