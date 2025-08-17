Nedeľa17. august 2025, meniny má Milica, zajtra Elena, Helena

Banky znižujú úroky: Podľa odborníkov môže to byť vhodný čas na kúpu vlastného bývania

Ilustračné foto Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Banky znižujú úrokové sadzby a čoraz viac sa hovorí o možnom návrate k 3 %. Podľa odborníkov by to mohol byť vhodný čas pre tých, ktorí uvažujú o kúpe vlastného bývania. Upozornili, že pri rozhodovaní o úvere netreba čakať len na zníženie úrokov, zohľadniť treba aj vývoj cien nehnuteľnosti. Informovala o tom spoločnosť Universal maklérsky dom.

„Ak čakáte na ďalšie zníženie sadzieb, môže sa stať, že medzičasom ceny nehnuteľností vzrastú natoľko, že úspora na úrokoch bude nižšia než nárast kúpnej ceny. V konečnom dôsledku tak môže byť odklad rozhodnutia finančne nevýhodný,“ uviedla Zuzana Pašková, odborná garantka pre retailové a korporátne úvery v spoločnosti Universal maklérsky dom. Pripomenula však, že hypotéka je dlhodobý záväzok, preto je nevyhnutné zvážiť všetky riziká a pozrieť sa na celkovú finančnú situáciu.Doplnila, že na dopyt po nehnuteľnostiach a ich ceny majú vplyv i demografické zmeny. Demografické trendy naznačujú presun obyvateľstva z ekonomicky slabších regiónov Slovenska do krajských miest či hlavného mesta. Súčasne pokračuje odlev mladšej generácie do zahraničia.

Banky znižujú úroky: Podľa
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Getty Images)

Maklérska spoločnosť priblížila, že kým donedávna boli úrokové sadzby hypoték nad úrovňou 4 %, aktuálne už banky úroky znižujú a hovoria o možnom návrate k 3 %. „Vidíme postupné uvoľňovanie úrokových podmienok. Niektoré banky už dnes ponúkajú 3-ročné fixácie pod 3,5 %. Trh je oveľa dynamickejší než pred rokom,“ priblížila situáciu Pašková.Doplnila, že je to výsledkom zníženia základnej sadzby Európskej centrálnej banky (ECB), prispel k tomu aj pokles rizikovej prirážky štátnych dlhopisov SR a stabilizácia inflácie v eurozóne. Najvýraznejší pokles úrokov je podľa Paškovej badateľný najmä pri úveroch s krátkou fixáciou.

Na realitný trh sa podľa maklérskej spoločnosti opäť vracia generácia mladých kupujúcich, ktorých v minulosti odradili vysoké úrokové sadzby. Mladí do 35 rokov podľa spoločnosti aktuálne tvoria približne polovicu nových žiadateľov o hypotekárne úvery. Makléri pripomenuli, že podľa údajov bánk bol objem nových hypoték za prvý kvartál 2025 1,3 miliardy eur, čo je medziročný nárast o 53 %. Refinancovanie rástlo ešte výraznejšie.„Pokles úrokových sadzieb vytvára priaznivé podmienky aj pre tých, ktorí museli svoje plány na vlastné bývanie odložiť. Práve teraz je vhodný čas začať o tejto možnosti reálne uvažovať a už v blízkej budúcnosti premeniť svoje sny o vlastnom bývaní na realitu,“ zhodnotila Pašková.

Viac o téme: EkonomikaBankyZnižovanieOdborníciúrokové sadzby
