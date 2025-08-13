Číselní experti NALOŽILI vláde: Konsolidujete, alebo míňate ako ZBESILÍ? Grécky scenár sa nebezpečne blíži!

BRATISLAVA - Slovensko už "nejaký ten piatok" konsoliduje verejné financie, pretože ekonomické ukazovatele sú jasné. Ak nezatiahneme poriadnu ručnú brzdu, môže sa priblížiť grécky scenár skôr, ako kedykoľvek predtým. Už teraz situácia nie je vôbec ružová a číselní odborníci z projektu Dáta bez pátosu odčítali výpis vplyvov na našu ekonomiku pod vedením štvrtej vlády Roberta Fica. A veru ... nie je to príjemné čítanie.
"Nevidíme to ružovo," napísali stručne v úvode experti z projektu Dáta bez pátosu na sociálnej sieti.
Zbesilé míňanie
"Vláda míňa ako zbesilá, ani náznak šetrenia: nikde a nikto. Výber daní vyšší medziročne o 15 percent," začali expresívne popisovať aktuálny nelichotivý stav slovenských financií.
Podľa ich súhrnu došlo k tomu, že sa vyberá viac dane z príjmu od zamestnancov, pretože došlo k okresaniu daňového bonusu a platy rastú. Sú aj vyššie vybraté dane z príjmu firiem a vyššie spotrebné dane a tiež dane z hazardu. Netreba zabúdať na vyše 100 miliónov eur transakčnej dane.
To, čo sme mali zajtra investovať, sme včera prežrali
"Za 7 mesiacov narástli príjmy štátneho rozpočtu o 17 percent!" prízvukujú Dáta bez pátosu. Tí však pridali ďalšie hodnotiace úsudky. "Všetko minuté, včera sme prežrali to, čo sme mali zajtra investovať," dodali.
Dáta bez pátosu majú vrásky aj z investičných výdavkov vlády, ktoré sú za 7 mesiacov vraj rekordne nízko, a to na úrovni 1,7 miliardy eur. "Nepomáha ani Plán Obnovy, ani eurofondy (tie sa čerpajú z obdobia 2021-2027 vo výške 8 percent). Nevidíme to ružovo, minister financií je maliar, vláda dovolenkuje, premiér pláva," zhodnotili.
"Nie, nezbankrotujeme. Požičajú nám. Veľa a koľko bude treba. Nebude to lacné. Všetko pôjde na úroky," napísali odborníci s tým, že trend je nasledovný:
- - rok 2023: 1 miliarda eur úrokov
- - rok 2026: 2 miliardy eur úrokov
- - rok 2028: 3 miliardy eur úrokov
Stručné a nelichotivé zhodnotenie stavu
Podľa Dát bez pátosu nám hrozí scenár ako v Grécku. "Všetko budeme musieť predať, dôchodky pôjdu dole, dávok bude menej, v zdravotníctve len bežné opravy, na železniciach len 60-kou a len za prachy, žiadne vlaky zadarmo, žiadne obedy zadarmo, žiadne olympijské haly v Šamoríne, diaľničné známky za 200 eur, odchod do dôchodku po 65-ke, invalidné dávky len zlomku ľudí, policajti v starých uniformách, mladí útek za robotou do Poľska a Čiech, sanitiek polovica, športové poukazy zrušené, výsluhové dôchodky detto, samosprávy na výpary a štátne úrady na pol plynu," až ironicky spísali vláde celé fiasko číselní experti.