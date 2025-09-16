Slovensko predalo štátne dlhopisy za 512 miliónov eur: Dopyt bol štvornásobný

BRATISLAVA - Slovensko si v aktuálnej septembrovej aukcii štátnych dlhopisov na finančných trhoch požičalo ďalších 512 miliónov eur. Dopyt investorov po dlhopisoch so splatnosťou od roku 2033 až po rok 2043 bol viac ako štvornásobný. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnila Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (Ardal). Priemerné úroky sa podľa jednotlivých dlhopisov pohybovali od 3,18 do 4,04 %.
Najvyššiu sumu, 229 miliónov eur, získal štát predajom dlhopisov so splatnosťou v roku 2035. Priemerný výnos, ktorý požadovali investori na akceptovaných ponukách, dosiahol 3,4175 %. Druhý najvyšší objem financií, spolu 105 miliónov eur, získal štát z predaja dlhopisov so splatnosťou v roku 2043. V tomto prípade prekročili priemerné požadované úroky na akceptovaných ponukách hranicu štyroch percent.
Predaj dvoch ďalších emisií dlhopisov priniesol do štátnej pokladnice 97 miliónov eur v prípade dlhopisov so splatnosťou v roku 2033 a 81 miliónov eur za dlhopisy so splatnosťou v roku 2036. Priemerný požadovaný výnos z akceptovaných ponúk dosiahol v prvom prípade 3,1858 % a pri dlhopisoch s dlhšou splatnosťou 3,5381 %.V predchádzajúcej aukcii dlhopisov si SR v júni požičala 526 miliónov eur pri celkovom dopyte investorov 1,673 miliardy eur. Priemerné výnosy v akceptovaných ponukách sa vtedy pohybovali od 2,9 % do 4,1 %.