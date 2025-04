Slovenskú ekonomiku najviac poškodí transakčná daň aj Trumpove clá, tvrdia opoziční poslanci

Branislav Gröhling (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Slovenskú ekonomiku najviac poškodí transakčná daň a rovnako aj zavedené clá na export všetkých tovarov a služieb z Európskej únie do Spojených štátov. V súvislosti s clami opozičné strany Progresívne Slovensko (PS) a Sloboda a Solidarita (SaS) v stredu kritizovali vládu za to, že doteraz neprišla so žiadnymi opatreniami.