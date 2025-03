Rašiho podráždil Migaľ: Minsiterstvo v katastrofálnom stave? Samo, vyvediem ťa z omylu!

Migaľ sa vyjadril o stave Rašiho ministerstva. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Facebook/Richard Raši)

BRATISLAVA - Koaličná kríza sa na papieri ešte neskončila a v pozadí stále prebiehajú intenzívne rokovania o možnej dohode. Reč je o migaľovcoch a zvyšku koalície. Člen tejto skupiny, Radomír Šalitroš, by mal zasadnúť do kresla šéfa ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. To teraz vedie minister Richard Raši z Hlasu-SD, kam už Šalitroš a ani Samuel Migaľ nepatria. Druhý menovaný a vodca skupiny sa netají kritikou k tomu, ako Raši vedie ministerstvo a najnovšie jeho stav označil za "katastrofálny". To Rašiho podráždilo.