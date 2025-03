Voľba predsedu parlamentu má byť medzi prvými bodmi najbližšej schôdze, tvrdí Raši

Richard Raši (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Predseda Národnej rady (NR) SR by sa mal voliť v úvode riadnej schôdze, ktorá sa má začať v utorok (25. 3.). Avizoval to končiaci minister investícií a podpredseda koaličného Hlasu-SD Richard Raši, ktorého do vedenia parlamentu Hlas nominoval. Vysvetlil, že v stredu ešte voľba nemohla byť v programe a zaradiť sa doň môže až po tom, ako skončí vo funkcii ministra, čo by malo byť v stredu o polnoci.

"Parlament začína budúci utorok a tento akt by mal byť jeden z prvých bodov na začiatku parlamentu. (...) V programe to nemohlo byť, pretože ešte dnes som minister. Procedurálne to môže byť zaradzované od štvrtka (20. 3.) až do začiatku schôdze, pretože som ministrom do polnoci," priblížil novinárom.

VIDEO

Vyjadrenie exministra Rašiho po prijatí demisie prezidentom Pellegrinim (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Prezident SR Peter Pellegrini v stredu prijal Rašiho demisiu vo funkcii ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Na poste ho má vystriedať Samuel Migaľ, ktorý doteraz pôsobil ako nezaradený poslanec parlamentu po tom, ako ho vylúčili z poslaneckého klubu Hlasu-SD. Šéfom rezortu sa má stať na základe dohody, ktorú podpísal s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD).