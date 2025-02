Slovensko si vo februárovej aukcii požičalo takmer 808 miliónov eur

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Slovensko si vo februárovej aukcii štátnych dlhopisov požičalo spolu 807,8 milióna eur pri celkovom dopyte investorov viac ako 1,7 miliardy eur. Informovala o tom v pondelok Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL). Predala pritom štyri druhy dlhopisov s termínom splatnosti od roku 2028 do roku 2047. Priemerné výnosy v akceptovaných ponukách oproti januáru mierne klesli a pohybovali sa od 2,4244 % do 3,9306 %.

Najvyššiu sumu 322 miliónov eur získal štát z predaja dlhopisov s najdlhšou splatnosťou v roku 2047. Dopyt investorov v tomto prípade dosiahol 684,8 milióna eur. Priemerný akceptovaný výnos bol najvyšší a predstavoval 3,9306 % ročne.Ďalších 214,5 milióna eur, pri dopyte 405,3 milióna eur, vyniesla aukcia dlhopisov s termínom splatnosti v roku 2034. V tomto prípade bol priemerný ročný výnos na úrovni 3,2286 %.Dlhopisov s najkratšou splatnosťou v roku 2028 sa predalo za 136,3 milióna eur pri dopyte investorov 296,3 milióna eur. Ich priemerný akceptovaný výnos bol najnižší a predstavoval 2,4244 % ročne.

archívne video

Ku koncu roka by mala inflácia klesnúť ku 2 percentám, tvrdé guvernér Peter Kažimír (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Dlhopisy so splatnosťou v roku 2035 priniesli do štátnej pokladnice 135 miliónov eur pri dopyte 322 miliónov eur a priemernom výnose 3,3185 % ročne.V prvej tohtoročnej aukcii v januári si Slovensko požičalo spolu 812,3 milióna eur pri celkovom dopyte investorov takmer 2 miliardy eur. ARDAL predala štyri druhy dlhopisov s termínom splatnosti od roku 2028 do roku 2043 a s priemerným ročným výnosom v akceptovaných ponukách od 2,5979 % do 3,9813 %.