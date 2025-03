Štát začal ľuďom predávať dlhopisy: Medzi prvými kupujúcimi bol Kamenický! TOTO ho prekvapilo

Ladislav Kamenický (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Kamenický uviedol, že si oba dlhopisy kúpil v rovnakej výške. Minister chcel okrem iného svojim nákupom dlhopisov ukázať proces, ako to celé prebieha a aby ľudia pochopili, aké jednoduché je nakúpiť si tento dlhopis. "Prebehlo to veľmi rýchlo, sám som bol prekvapený. Dokonca ja som ešte ako ústavný činiteľ a minister musel vypĺňať jeden dotazník navyše, čo bežne ľudia nemusia. Napriek tomu to trvalo možno 3 - 4 minútky, takže veľmi rýchlo. Nedostal som ani papier, ale videl som to priamo na internetbankingu, kde mi to nabehlo. Myslím si, že ľudia ocenia to, že vedia nadobudnúť tento dlhopis veľmi rýchlo," zhodnotil Kamenický.

Každý človek si podľa neho musí zvážiť, koľko má k dispozícii voľných prostriedkov. Dôležité je ponechať si aj určitú flexibilnú finančnú rezervu. Ak má však úspory, ktoré by chcel zhodnotiť lepšie ako doteraz, má možnosť ich investovať do štátnych dlhopisov. Ich podmienky je potrebné porovnávať napríklad s terminovanými vkladmi v bankách, nie s inými alternatívami, ktoré sú určené na dlhodobejšie investovanie a sú rizikovejšie.

Kamenický hovorí o bezpečnejšej investícií

"Dlhopisy pre ľudí sú garantované štátom, ich výnos je garantovaný štátom, a preto je to oveľa bezpečnejšia investícia. Samozrejme, čím je bezpečnejšia, tým je ten výnos nižší. Ale musím povedať, že ja mám termínovaný vklad a dnes si kúpim dlhopis, na ktorom budem mať asi dvakrát vyšší výnos, ako som mal doteraz," vyčíslil minister.

Dlhopisy pre ľudí podľa neho nie sú prioritne určené na to, aby porazili infláciu, jej vplyv na úspory však môžu aspoň znížiť. Minuloročný rast cien na úrovni 2,8 % stanovené výnosy dlhopisov prekonajú, tento rok sa však očakáva o niečo vyššia inflácia okolo 4 %. "Ale dlhopisy pre ľudí sú hlavne na to, aby ľudia vedeli zhodnotiť svoje prostriedky bezpečne a lepšie, ako ich mali napríklad uložené doteraz," podčiarkol šéf rezortu financií.

Kúpiť ich môžete len cez pobočky piatich bánk

Zdôraznil, že občania by mali nakupovať dlhopisy len cez pobočkovú sieť piatich bánk, ktoré majú dohodu so štátom. Sú to ČSOB, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, UniCredit Bank a Všeobecná úverová banka. "Žiadni podomoví predajcovia, žiadni sprostredkovatelia čohokoľvek nemôžu predávať dlhopisy. Dlhopis pre ľudí si viete kúpiť len v piatich bankách, ktoré sme uviedli, na ich pobočkách. Tých pobočiek sú desiatky, dokonca až stovky, na týchto miestach si budete vedieť bezpečne zakúpiť dlhopis," priblížil Kamenický s tým, že záujemca nemusí byť ani klientom danej banky.

Tento rok sa plánuje iba jedna emisia dlhopisov pre ľudí. Celkovú sumu 400 miliónov eur môže Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) navýšiť ešte o 100 miliónov eur, viac ich však tento rok nebude. "Ale samozrejme, ak to bude úspešné a ja som presvedčený, že to úspešné bude, tak budúci rok budeme pokračovať v tomto procese," avizoval minister.

Dlhopisy pre občanov sa začínajú predávať 3. marca. Ide o dva dlhopisy Investor a Patriot s rôznou dobou splatnosti. Ich úročenie bude 3 % za dvojročný a 3,3 % za štvorročný dlhopis, pričom ide o čistý výnos bez daní, odvodov či poplatkov. Minimálna hodnota dlhopisu je 1000 eur, časovo je možnosť prvého nákupu ohraničená na marec. Následne sa s dlhopisom bude dať obchodovať na burze.

Podľa KDH sa dlhopisy predávajú za úrok, ktorý je pre štát nevýhodný

Štátne dlhopisy určené bežným občanom sa predávajú za úrok, ktorý je pre štát nevýhodný. Ak by vláda myslela konsolidáciu vážne, mala šetriť na sebe a nie si ďalej požičiavať. Toto zadlžovanie je nebezpečné, pretože sa Slovensko môže dostať na grécku cestu bankrotu. Uviedol to v pondelok na tlačovej konferencii poslanec Národnej rady (NR) SR za opozičné KDH Jozef Hajko. "Tieto dlhopisy sa predávajú za úrok, ktorý je pre štát nevýhodný. Ak by chcel si štát požičať peniaze skutočne na konsolidáciu, tak by si ich mohol požičať iným spôsobom lacnejšie. Pokladáme to trošku za taký marketingový nástroj," uviedol Hajko.

Taktiež poukázal na to, že dlhopisy si v čase konsolidácie môžu dovoliť predovšetkým majetnejší občania. "Majetnejší si ich nakúpia a kto ich bude splácať o dva-štyri roky? Budú ich splácať všetci ľudia. Ak vláda tvrdí, že má sociálne cítenie, tak toto tam vôbec nepatrí," podotkol opozičný poslanec. Pokiaľ ide o zámer zvyšovať finančnú gramotnosť, musia na to podľa neho slúžiť účinnejšie nástroje, ako napríklad výučba na školách.

KDH je podľa Hajka za to, aby bol predaj štátnych dlhopisov impulzom k rozbehnutiu burzy cenných papierov a aby mali firmy možnosť požičiavať si aj na kapitálovom trhu. "Ale môže to byť skutočne len impulz, pretože ročný obrat na burze cenných papierov je asi vo výške tejto emisie, ktorú robí štát," vysvetlil s tým, že je nutné uskutočniť ďalšie kroky, aby sa kapitálový trh rozbehol.