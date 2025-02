Medziročná inflácia sa v januári zvýšila na 3,9 % z decembrových 2,9 %

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Celkový výsledok významne ovplyvnili zmeny sadzieb dane z pridanej hodnoty (DPH) či novej dane z cukru v nealko nápojoch. To výraznejšie zvýšilo ceny všetkých nápojov a mierne aj cien, ktoré tvoria najväčší podiel v štruktúre výdavkov slovenských domácností - bývanie s energiami a potraviny. Medziročne vyššie boli ceny vo všetkých výdavkových skupinách domácností, a to v rozpätí od 2,4 % v odevoch a obuvi až po 11 % vo vzdelávaní.Medzimesačne spotrebiteľské ceny vzrástli v desiatich z celkovo 12 výdavkových skupín domácností v rozmedzí od 0,8 % v odbore rekreácia a kultúra do 4,6 % v odbore alkoholické nápoje a tabak. Pokles cien evidovali iba dva odbory, odevy s obuvou a zdravotníctvo.

archívne video

Ku koncu roka by mala inflácia klesnúť ku 2 percentám, tvrdé guvernér Peter Kažimír (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Najvýznamnejší vplyv na tento výsledok mal rast cien v odbore bývanie a energie o 1,3 %. Tento vplyv nastal napriek zastropovaniu cien energií pre domácnosti, ktoré však prevýšil vplyv zvýšenia sadzby DPH na 23 %. Vzrástli najmä ceny plynu, tepla, ostatných palív a elektriny, ktoré v porovnaní s decembrom vzrástli do 2 %. Bývanie s energiami tvorí najväčšiu položku v štruktúre výdavkov slovenských domácností, aktuálne pre rok 2025 tento podiel klesol na 23,3 %.Rast cien v porovnaní s decembrom významne ovplyvnili aj potraviny, ktorých ceny sa zvýšili v priemere o 0,5 %. Váhovo významné potravinové zložky ako chlieb a obilniny, mäso či mlieko, syry a vajcia síce zlacneli do 1 % a oleje s tukmi dokonca o takmer 3 %, potraviny však ako celok do opätovného rastu potiahli menšie potravinové položky.

(Zdroj: Getty Images)

Nárast cien sa prejavil pri ovocí o 5,6 %, zelenine o 2,3 % a pri cukre s cukrovinkami o 2 %. Dynamické zvýšenie cien o takmer 12 % zaznamenali nealko nápoje vplyvom spotrebnej dane z cukru v nealkoholických nápojoch. Konkrétne minerálne vody a ovocné šťavy v porovnaní s decembrom zdraželi o 17 % a káva, čaj a kakao o vyše 4 %.Tretí najvýraznejší vplyv na medzimesačný rast mali ceny alkoholických nápojov a tabaku, najmä vína o viac ako 13,3 %, destilátov o 7,1 % a piva o 5 %. V odbore doprava boli ceny vyššie o 3,5 %, najmä vyššími cenami pohonných látok a dopravných služieb. Výraznejší medzimesačný nárast cien zaznamenali aj stravovacie a ubytovacie služby o 2,5 %, poštové služby o 14,5 %, telekomunikačné služby o 3,4 %, ako aj všetky druhy vzdelávania.