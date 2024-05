Rozmýšľame nad úpravou rozpočítania nákladov za dodané teplo, uviedla ministerka hospodárstva Saková

Denisa Saková (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Sme ochotní sa o tom baviť. Na budúci týždeň v pondelok je dokonca naplánované stretnutie s jednotlivými správcami, ako aj s tými, ktorí rozpočítavajú teplo. Všetky nejasnosti a nespravodlivosti, ktoré nastali a sú oprávnené, by už určite na rok 2024 mali byť rozpočítané tak, že budú spokojní všetci," uviedla Saková.Dodala, že aktuálne vyúčtovanie ľudia dostávajú ešte za vlaňajšok. Rozpočítava sa na základe vyhlášky, ktorú skoncipovala a podpísala vláda v roku 2022.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) na svojej webstránke uvádza, že tieto náklady sa aktuálne rozpočítavajú v pomere 60 % základná zložka podľa podlahovej plochy bytu a 40 % podľa nameranej spotreby. Podiel základnej zložky nemôže byť nižší ako 30 %. Rozdiel medzi bytom s minimálnou jednotkovou cenou za teplo na štvorcový meter celkovej plochy a bytom s maximálnou cenou na štvorcový meter by nemal prekročiť 2,5-násobka.

Pozemky v Šuranoch začneme vykupovať po podpise zmluvy s investorom

Štát pristúpi k výkupu pozemkov pre novú továreň na výrobu batérií do elektromobilov v priemyselnom parku Šurany hneď, ako sa dohodne s budúcim investorom a podpíše s ním investičnú zmluvu. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).

"V najbližších dňoch, dúfame, že do leta sa to uskutoční, chceme mať vyjasnené podmienky investičnej zmluvy. To je úplný základ, koľko požadujú od Slovenskej republiky v rámci ich investícií, aby sme im prispeli priamymi dotáciami. Keď toto vyriešime, dúfame, že v krátkom čase, hneď začneme s výkupom pozemkov," priblížila Saková.

Vláda v stredu predĺžila platnosť predkupného práva k pozemkom, na ktorých má vzniknúť priemyselný park Šurany Industrial Park, o jeden rok. Pôvodná dvojročná lehota by uplynula 8. júna tohto roka. Vláda zároveň rozhodla o viazaní prostriedkov štátneho rozpočtu na túto investíciu v sume 54,5 milióna eur. V priemyselnom parku by mala vyrásť továreň spoločnosti Gotion InoBat Batteries (GIB) na výrobu batérií do elektromobilov. Ide o spoločný podnik slovenskej firmy InoBat a čínskej Gotion High-Tech. V novembri minulého roka uzavrela memorandum o porozumení s vládou SR.

Z vyčlenenej sumy by podľa Sakovej malo ísť približne 32 miliónov eur na samotný výkup pozemkov, zvyšok je určený na potrebnú dokumentáciu, prípojky distribučnej siete a ostatné náklady, ktoré sú s tým spojené. Z 370 hektárov (ha) priemyselného parku by sa malo vykupovať 250 ha, ktoré sú určené pre samotnú továreň a potrebné trafostanice."Ale podmienka je, aby sme mali investičnú zmluvu a potom začneme s výkupom. Pokiaľ nemáme investičnú zmluvu, nemáme záruku, že skutočne Gotion bude na tých pozemkoch stavať svoju fabriku, tak jednoducho nezačneme s výkupom," zdôraznila Saková. Pripomenula, že ide o čínskeho producenta batérií, ktorý patrí k najväčším na svete a SR má eminentný záujem dohodnúť sa s ním na podmienkach investície.

Ministerstvo hospodárstva dalo zásadné pripomienky k návrhu ÚRSO na zvýšenie G-komponentu

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR dalo niekoľko zásadných pripomienok k návrhu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na zvýšenie poplatku za prístup do distribučnej siete (G-komponent). Dosiahnuť by chceli skresanie plánovaného zvýšenia poplatku minimálne o polovicu. Uviedla to v stredu po rokovaní vlády ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD)."Chcem upokojiť všetkých, ktorí prevádzkujú OZE (obnoviteľné zdroje energie, pozn. red.), že tvrdo na tom pracujeme a dúfame, že ten G-komponent bude znížený na prijateľnú úroveň po našich zásadných pripomienkach," uviedla Saková.

Doplnila, že by chceli ÚRSO-m navrhované zvýšenie poplatku o 233 % znížiť aspoň o polovicu. Závisieť však podľa ministerky bude od toho, ako dopadnú spoločné rokovania.ÚRSO dal do medzirezortného pripomienkového konania viacero noviel energetickej legislatívy. Ich súčasťou je aj návrh na zvýšenie poplatku za prístup do distribučnej sústavy (G-komponent) o 233 %. Návrh kritizovala už Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) či Asociácia na podporu obnoviteľných zdrojov energie (APOZE).