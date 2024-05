Slovenský závod na pokraji KOLAPSU! Zamestnanci sú dva mesiace bez výplaty: Firma sa bráni, reagujú aj ministri

Protest zamestnancov spoločnosti Bukóza Holding, a.s. s podporou Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA pred administratívnou budovou firmy v Hencovciach (Zdroj: TASR - Roman Hanc)

Predseda Základnej organizácie Odborového zväzu Drevo, Lesy, Voda (OZ DLV) pri Bukocel Pavol Halas uviedol, že zo 702 zamestnancov dostala výplatu napríklad logistická časť, no za marec nebola vyplatená mzda 567 ľuďom. "Zamestnanci sú rozhorčení, nemajú z čoho žiť, a mám informáciu, že od zajtra väčšina zamestnancov ukončí pracovný pomer, lebo už toho majú dosť," povedal minulú stredu počas protestu.

(Zdroj: TASR - Roman Hanc)

Zamestnanci upozornili na neudržateľnú sociálnu situáciu zamestnancov a ich rodín v dôsledku nevyplácania miezd a žiadali vysvetliť, aké majú možnosti, aby permanentne neriešili existenčné problémy a nežili v neistote.

Holding nemá peniaze

Napriek tomu, že firme nebol poskytnutý úver, ktorým chceli vyrovnať záväzky voči zamestnancom, prezident skupiny spoločností Bukóza Holding Ján Ďurian uviedol, že stále rokujú s bankou, aby ho získali. V priebehu 14 dní by sa mali vyjadriť aj dve nemecké spoločnosti, ktoré o celulózku prejavili záujem a mohli by tým pomôcť fabrike udržať sa. "Štyri mesiace už nemáme peniaze, to je problém. Drevo nestačí, potrebujete aj na výplaty, chémiu, elektrinu, na plyn," povedal s tým, že žiadali aj vládu, aby im odsúhlasila prevádzkové krytie úveru, aby mohli naštartovať výrobu celulózy.

(Zdroj: TASR - Roman Hanc)

Ďurian trvá na tom, že problémy spôsobilo vypovedanie zmluvy zo strany štátneho podniku Lesy SR. "Keď nám vypovedali zmluvu, chýbalo nám v tom momente 40 percent dreva. Ľudí sme síce brali do práce, ale robili v podstate len 60 percent výkonu. Ďalší rok sme už robili necelých 50 percent. Tento rok sme robili dva týždne," povedal Ďurian.

Prezident Bukóza Holding a.s. Ján Ďurian o situácii vo fabrike (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

Lesy SR sa bránia

Lesy SR vo svojom stanovisku uviedli, že odstúpenie od kúpnych zmlúv bolo pre podozrenie z netransparentnosti. Po vypovedaní zmluvy s Bukózou v júli 2021 nasledovalo nové zmluvné obdobie od augusta do decembra 2021 a potom dvojročná zmluva, predĺžená do 2025 na základe stratégie podpory domáceho drevospracujúceho priemyslu. Na rok 2024 sa objem dreva zvýšil o 30 percent.

"Napriek nízkej likvidite spoločnosti, problémom s uhrádzaním svojich záväzkov a permanentnej existencii pohľadávok po lehote splatnosti pokračovali Lesy Slovenskej republiky v dodávkach, ale len do výšky platnej bankovej garancie. Od leta 2023 došlo k dohode a podpisu troch splátkových kalendárov, z ktorých však ani jeden nebol dodržaný," dodala Katarína Palková z Odboru komunikácie a marketingu Lesy SR.

(Zdroj: TASR - Roman Hanc)

Zamestnanci začali podávať výpovede

Zamestnanci po proteste začali podávať výpovede z dôvodu nevyplatenia mzdy. Ako uviedol predseda Základnej organizácie Odborového zväzu Drevo, Lesy, Voda (OZ DLV) pri Bukocel Pavol Halas, niektorí ich podali vo štvrtok hneď ráno, ďalší sa pripojili počas dňa a časť tak plánuje urobiť v nasledujúcich dňoch. Presný počet odchádzajúcich spomedzi vyše 500 zamestnancov, ktorí nedostali mzdy za marec, zatiaľ nepozná.

Tento krok odporučilo OZ DLV po stredajších (15. 5.) rokovaniach, pri ktorých odborárom zamestnávateľ potvrdil, že nemá finančné prostriedky na doplatenie miezd, nedokáže garantovať ich výplatu v nasledujúcom období a nepredložil odborom záruky, že finančné problémy dokáže vyriešiť. "Prioritou pre odbory je momentálne nájsť najrýchlejší spôsob, ako zabezpečiť svojim členom chýbajúci príjem, aby mali z čoho žiť a platiť mesačné náklady. Sú bez práce a bez peňazí," uviedla predsedníčka OZ DLV Vlasta Szabová.

Prezident skupiny spoločností BUKÓZA HOLDING Ján Ďurian (vľavo) diskutuje na proteste zamestnancov spoločnosti Bukóza Holding, a.s. s podporou Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA pred administratívnou budovou firmy v Hencovciach (Zdroj: TASR - Roman Hanc)

Dodala, že organizácia na základe týchto skutočností odporučila členom odborov zvážiť možnosť okamžite skončiť pracovný pomer z dôvodu nevyplatenia mzdy. Zamestnancom v tejto súvislosti nezanikne nárok na vyplatenie dlžnej mzdy a súčasne majú nárok na náhradu mzdy v sume priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

"Aj keď reálne zamestnávateľ nie je schopný vyplatiť zamestnancom zákonný nárok a tento bude predmetom uplatnenia ďalších zákonných možností," doplnila Szabová. Zamestnanci budú môcť požiadať príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sprostredkovanie zamestnania. Ak im nebude ponúknutá vhodná práca, po splnení zákonných podmienok im vznikne nárok na dávku v nezamestnanosti. Základná organizácia OZ DLV rozhodla, že nesúhlasí s uzavretím ďalšej Dohody o prekážkach v práci na strane zamestnávateľa, na základe ktorej by zamestnancom v dôsledku neprideľovania práce patrila náhrada mzdy v sume 60 % priemerného zárobku, ktorú by zamestnávateľ podľa nich nedokázal zaplatiť.

Do firmy mieri aj inšpektorát práce, oznámil Erik Tomáš

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR posiela do skupiny spoločnosti Bukóza Holding v okrese Vranov nad Topľou Národný inšpektorát práce na inšpekciu. Ako uviedol minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej, pripravený je aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou, ktorý má v tejto fáze pomôcť zamestnancom celulózky poradensky.

Situáciu v spoločnosti Bukóza intenzívne sledujeme, tvrdí Erik Tomáš (Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa)

"Sledujeme to, budeme to sledovať aj naďalej a v prípade, že by sa firma ocitla v konkurze, sme pripravení prostredníctvom garančného fondu preplatiť mzdy zamestnancov aj spätne, takže zamestnanci sa o svoje mzdy v takomto prípade báť nemusia, ale opakujem, zatiaľ je to na úrovni vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancami," dodal.

Sitáciou sa zaoberajú aj rezorty pôdohospodárstva a hospodárstva

Situáciou sa zaoberá aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako uviedol minister Richard Takáč (Smer-SD). Nové vedenie štátnych lesov navýšilo objem dodávanej drevnej hmoty pre spoločnosť začiatkom roka o 65-tisíc kubíkov. "Platová disciplína, alebo skôr neplatenie tejto spoločnosti, je dlhodobý proces, to nie je len teraz. Aktuálne dochádza k nejakému vyvrcholeniu," dodal s tým, že vláda spraví všetko preto, aby hlavne pomohla zamestnancom spoločnosti.

Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) potvrdila, že tento týždeň prebehli na ministerstve financií rokovania s investorom z Holandska, ktorý by mal vo Vranove nad Topľou vytvoriť vyše 700 pracovných miest v priebehu nasledujúcich troch rokov.