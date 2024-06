Čína chce, aby Európska únia zrušila clá na elektromobily do 4. júla

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

PEKING - Čína chce, aby Európska únia (EÚ) zrušila predbežné clá na čínske elektrické vozidlá do 4. júla, keďže sa obe strany dohodli na začatí rokovaní. Uviedol to v pondelok štátom kontrolovaný denník Global Times. Informujeme na základe správy Reuters.

Dočasné clá EÚ až do výšky 38,1 % na elektromobily vyrobené v Číne by mali začať platiť od 4. júla. Vyšetrovanie nadmerných a nespravodlivých dotácií pre čínskych výrobcov elektrických vozidiel bude v EÚ pokračovať do 2. novembra a výsledkom môžu byť konečné clá, zvyčajne na päť rokov. Čína opakovane vyzvala EÚ, aby clá zrušila, pričom vyjadrila ochotu rokovať. Peking nechce ďalšiu colnú vojnu, keďže čelí americkým clám. Čína zároveň vyhlasuje, že podnikne kroky na ochranu čínskych firiem, ak by v EÚ došlo k zavedeniu ciel.

Obe strany sa dohodli na rokovaniach o clách po sobotňajšom (22. 6.) telefonáte medzi eurokomisárom Valdisom Dombrovskisom a čínskym ministrom obchodu Wang Wen-tchaom počas návštevy nemeckého ministra hospodárstva Roberta Habecka v Číne. Najlepším výsledkom rozhovorov by bolo, že EÚ zruší svoje rozhodnutie o clách pred 4. júlom, uviedol Global Times. Protekcionistické kroky EÚ vyvolajú protiopatrenia zo strany Číny a eskalácia obchodných sporov by viedla len k stratám a prehre pre obe strany, napísali noviny.

Čína odmieta obvinenia z nespravodlivých dotácií alebo z nadmernej kapacity

Obchodná politika EÚ je čoraz viac ochranárska. Dôvodom sú obavy, že čínsky model rozvoja zameraný na výrobu by mohol viesť k záplave lacného tovaru, keďže tamojšie firmy sa snažia zintenzívniť export v dôsledku slabého domáceho dopytu. Čína odmieta obvinenia z nespravodlivých dotácií alebo z nadmernej kapacity. A tvrdí, že rozvoj čínskeho priemyslu elektromobilov je výsledkom výhod v oblasti technológií, trhu a priemyselných dodávateľských reťazcov.

Peking síce vyzýva EÚ na rozhovory, no zároveň naznačil, že má pripravené odvetné opatrenia, ak neustúpi. A plnú zodpovednosť za eskaláciu napätia pripisuje Bruselu. Global Times minulý týždeň informoval, že Čína zvažuje začatie antidumpingového vyšetrovania európskeho dovozu bravčového mäsa. Pristúpi tiež k antisubvenčnému vyšetrovaniu európskeho mliekarenského priemyslu a zavedie clá na benzínové autá s veľkým motorom dovážané z EÚ.

"Zdá sa pravdepodobné, že Peking zvýši clá o 25 % na autá vyrábané v Európe s 2,5-litrovým alebo väčším motorom," povedal Jacob Gunter, hlavný analytik berlínskeho inštitútu MERICS. "Peking už má na stole návrh na clá na bravčové mäso a mliečne výrobky a pravdepodobne bude ohrozených viac poľnohospodárskych produktov," dodal. "Na strane EÚ prebieha množstvo vyšetrovaní, takže by sme mali očakávať určitý druh opatrení zameraných na čínske výrobky, od zdravotníckych zariadení cez bezpečnostné skenery na letiskách až po oceľové rúry," dodal.