Výstavba gigabaterkárne v Šuranoch vyvoláva množstvo otáznikov: Môže byť ohrozené životné prostredie a zdravie ľudí?!

V popredí ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD), sprava v pozadí konateľ MH INVEST Adrián Jenčo, prezident Gotion EMEA Steven Cai, tlmočník a zástuoca CEO InoBat Marián Boček počas tlačovej konferencie po podpise investičnej zmluvy na Ministe (Zdroj: TASR - Pavel Neubauer)

Podľa analýzy organizácie Priatelia Zeme výstavba gigabaterkárne nie je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, takzvaným EIA, informuje Euractiv. Investícia je aktuálne zaradená iba v takzvanom zisťovacom konaní, a nie pod povinným hodnotením (veľká EIA). Za následok by to malo menej dôkladné posúdenie všetkých vplyvov na životné prostredie alebo zdravie ľudí. Továreň by mala stáť v Šuranoch na ploche 65 hektárov a jej výstavba a prevádzka by mala vytvoriť približne 1500 pracovných miest

Premiér: Pri šéfovi NRSR stále nie je riešenie, je to najmä na Hlase a SNS (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Ako najväčší problém organizácia poukázala na množstvo používaných rozpúšťadiel. Výstavba závodu v Šuranoch by ročne mala spotrebovať viac ako 2 tisíc ton rozpúšťadiel, pričom povinné hodnotenie EIA by malo prebehnúť už pri množstve 200 ton ročne. V zámere výstavby je chybne určený aj povoľujúci orgán, ktorým by mala byť Slovenská inšpekcia životného prostredia, no namiesto nej je uvedený stavebný úrad spolu s okresným úradom.

Pre závod by to znamenalo, že jeho prevádzka by nebola pravidelne kontrolovaná Slovenskou obchodnou inšpekciou a 60 miliónov batériových článkov ročne by nepodliehalo integrovanému povoľovaniu. Organizácia Priatelia Zeme a Monika Medovičová, odborníčka na odpadové hospodárstvo preto upozorňuje na fakt, že deklarovná „bezchybná a špičková technológia“ je už na začiatku schvaľovacieho procesu predmetom mnohých otázok nevynímajúc veľkú plochu zabranej pôdy s vysokou bonitou.

V zámere chýbajú aj informácie k vstupným surovinám, ktoré budú používané, vrátane rozpúšťadiel a vplyv na zdravie pracovníkov a domácich obyvateľov. Zámer zároveň "neobsahuje technické ani technologické opatrenia na elimináciu emisií rozpúšťadiel do pracovného prostredia, ani do prostredia mimo závodu", dodáva organizácia Priatelia Zeme. V zámere chýbajú taktiež informácie o nakladaní s odpadom v závode. Aj tieto informácie by mal navrhovateľ uviesť a doplniť v zámere na základe legislatívnej požiadavky. Apel organizácie vznikol najmä na základe skúseností z Maďarska, kde v čínskych a juhokórejských prevádzkach na výrobu batérií boli zistené nadlimitné koncentrácie emisií toxických organických látok, ako aj kontaminácia vody a pôdy.