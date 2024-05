Samosprávy sú podľa ministrov kľúčovým partnerom: ZMOS je platforma, ktorá chráni a spája

Snem Združenia miest a obcí Slovenska (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

"Snem bude o bilancovaní, o tom, čo sme za 370 dní spoločne dosiahli," vyhlásil Božik. Vyzdvihol rozšírenie združenia na 113 miest s novými členmi Bytčou a Kremnicou, ale aj pristúpenie obce Lendak. Čoskoro by sa podľa neho mohlo pridať k združeniu aj mesto Dunajská Streda.

Predseda ZMOS-u avizoval aj diskusiu so slovenskými samosprávami v Rumunsku, Srbsku, Maďarsku a Chorvátsku, ktorým by chceli ponúknuť asociované členstvo. "Je okolo 30 obcí, ktoré by chceli mať oveľa väčší kontakt so Slovenskou republikou," vysvetlil.

Pripomenul, že pred parlamentnými voľbami sa podarilo naplniť cieľ rokovať o prioritách ZMOS-u so všetkými politickými stranami s podporou nad päť percent voličov. S viacerými uzavrelo združenie memorandá. Odrazilo sa to podľa neho aj po voľbách. Ako poukázal, už deň po menovaní vlády sa konali prvé konzultácie na ministerstve dopravy k zámeru odložiť novelu stavebnej legislatívy.

V uplynulých mesiacoch združenie riešilo aj oddialenie zavedenia mechanicko-biologickej úpravy odpadu, posunutie optimalizácie siete nemocníc či zachovanie detských ambulantných pohotovostí. Ocenil diskusiu s vládou o eurofondoch. Za veľkú tému označil otázku programu rozvoja vidieka.

Komunikácia s rezortom vnútra

V príhovore Božik vyzdvihol komunikáciu s rezortom vnútra, s ktorým sa rieši napríklad nedostatok poriadkových policajtov. Hovoril aj o príprave modernizácie verejnej správy. Z uplynulého obdobia pripomenul zmenu stanov združenia či novú spoluprácu s vysokými školami. Pomenoval aj viaceré pretrvávajúce výzvy či otvorené otázky, napríklad pri financovaní sociálnych služieb.

Ministri na sneme ZMOS-u

Vláda vníma mestá a obce ako kľúčových partnerov pre spoluprácu. Vicepremiérka a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) to deklarovala na utorkovom sneme Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) spolu s ďalšími predstaviteľmi vládneho kabinetu.

"Každý jeden z vás už určite zaregistroval náš záujem, ochotu a spôsob komunikácie voči samosprávam, predstaviteľom miest a obcí," poznamenala Saková. Vláda chce podľa nej pôsobiť v regiónoch, stretávať sa s ľuďmi a hľadať pre nich riešenia, čo je nemožné bez spolupráce s komunálnymi politikmi.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) považuje spoluprácu so samosprávami za prínos pre každú vládnu garnitúru. Podčiarkol snahu zabezpečiť v každom regióne rovnako dostupné služby štátu. "Chceme zjednodušiť komunikáciu občanov s úradmi a zlepšiť dostupnosť služieb v duchu hesla online, rýchlo a efektívne," načrtol. Za kľúčovú prioritu označil bezpečnosť ľudí v každej obci.

Minister regionálneho rozvoja Richard Raši (Hlas-SD) poukázal na aktivity ministerstva v regiónoch, ako sú regionálne snemy či rezortné dni. Potvrdil ambíciu pokračovať vo výjazdových rokovaniach vlády. Avizoval opatrenia, aby sa financie z integrovaných územných investícií rozdeľovali spravodlivo. Pripomenul aj pozitívne zmeny, ktoré má priniesť novela zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov.

Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) avizoval kroky na zlepšenie fungovania Pôdohospodárskej platobnej agentúry vo vzťahu k samosprávam. Pomôcť by mal napríklad inštitút malej investície do 100.000 eur. Zo Slovenského pozemkového fondu chce vybudovať modernú, proklientsku organizáciu, vznikol tam podľa neho tím, ktorý sa venuje primárne samosprávam. Zdôraznil aj význam fungujúceho agrosektora pre regióny.

Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) označil ZMOS za dôležitého sociálneho partnera. Poďakoval združeniu za podporu balíka zákonov týkajúceho sa nového nastavenia minimálnej mzdy a kolektívneho vyjednávania. Verí, že spoločne zvládnu reformu financovania sociálnych služieb.

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) pripomenula, že pod jej vedením sa na ministerstve začalo ZMOS prizývať k diskusiám. Potvrdila realizáciu opatrení na zabezpečenie dostatku lekárov. Medzi aktuálne témy zaradila napríklad zlepšenie optimalizácie siete nemocníc. Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) spomenul tému súdnej mapy. Chce nastaviť opatrenia na jej zlepšenie tak, aby sa neohrozili peniaze z plánu obnovy a zároveň sa naplnili požiadavky na prístup občanov k spravodlivosti.