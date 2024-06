Vzbura pre investíciu roka! Po radosti z novej fabriky pri Šuranoch prišla facka: Domáci proti nej zbroja

Obec Bánov vyjadrila nesúhlas s výstavbou Industrial Park Šurany. (Zdroj: TASR/Pavel Neubauer, Reprofoto – Facebook/Obec Bánov)

BÁNOV – Bol jeden z najväčších hospodárskych oznamov roka. Pri Šuranoch má vyrásť nová fabrika na výrobu batérii, ktorá vytvorí v regióne tisícky pracovných miest. Vláda z príchodu veľkého investora do Nitrianskeho kraja neskrývala nadšenie. To však už nezdieľajú obyvatelia susednej obce Bánov. Fabrika totiž bude zasahovať aj do ich katastrálneho územia a domáci ju tam nechcú.