Prilepšia si všetci rodičia! Od januára budú mesačne dostávať 60 eur na každé dieťa

BRATISLAVA - Kým doteraz sme na dieťa dostávali 30 eur každý mesiac, od budúceho roka to bude dvojnásobok. Rozhodli o tom poslanci parlamentu. Schválili viacero sociálnych zmien, ktoré sa pozitívne dotknú nielen všetkých rodičov nezaopatrených detí, ale aj dôchodcov.

Hoci na Slovensku po odchode SaS funguje menšinová vláda, sociálne zákony z dielne koaličnej Sme rodina a rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny v parlamente prechádzajú hladko. A to aj vďaka hlasom opozičných poslancov. Posledné týždne parlament schválil napríklad rodičovský bonus detí pre svojich rodičov. Každý jeden pracujúci Slovák bude tak môcť prispieť zo svojich odvodov na lepší dôchodok mame či otcovi. Seniori si prilepšia aj vďaka 14. dôchodkom. Rovnako sa podarilo odsúhlasiť generálny pardon v Sociálnej poisťovni pre dlžníkov, či 14-dňovú otcovskú dovolenku po narodení dieťaťa.

Galéria fotiek (2) Petra Krištufková

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Kríštúfková: Je to ďalší krok na podporu slovenských rodín

Rodičia budúci rok určite ocenia zvýšený prídavok na dieťa. Kým v minulosti sa táto dávka len valorizovala o centy, od budúceho roka sa zdvojnásobí. „Je to dobrá správa pre všetky slovenské rodiny s deťmi. Príspevok na dieťa sa na Slovensku prvýkrát zvýši na historicky najvyššiu sumu 60 eur. Je to raz toľko, ako tomu bolo doteraz. Mám radosť, že sa nám darí pomáhať a vnímam to ako ďalší krok k systémovej podpore slovenských rodín,“ povedala poslankyňa Národnej rady SR Petra Krištúfková (Sme rodina), ktorá je zároveň aj predkladateľkou návrhu.

Dvojnásobný príspevok bude rodinám prvýkrát vyplatený za mesiac január vo februári 2023. Rodiny s jedným dieťaťom budú dostávať 60 eur mesačne, s dvoma deťmi 120 eur a príspevok sa bude ďalej úmerne zvyšovať podľa počtu detí v rodine.

„Naozaj si môžeme dovoliť hovoriť o historickom zvýšení, pretože doteraz sa prídavok na dieťa len valorizoval. Až teraz sa nám ho podarilo zvýšiť, a to o 100 percent. Doterajší prídavok 30 eur sa zvyšuje na 60 eur. Pôvodný návrh bol 50 eur, ale pozmeňovacím návrhom sa nášmu hnutiu podarilo presadiť ešte o desať eur vyššiu sumu,“ vyhlásil predseda parlamentu a líder Sme rodina Boris Kollár.

Prídavky na dieťa posledné roky (zdroj Min. práce, soc. vecí a rodiny SR):

Rok: Výška:

2016 23,52 eur

2017 23,52 eur

2018 23,68 eur

2019 24,34 eur

2020 24,95 eur

2021 25,50 E eur

2022 25,88/30 eur

2023 60,0 eur