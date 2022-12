Chystáte sa do predčasného dôchodku? Tieto zmeny by ste mali mať na pamäti: Ovplyvnia jeho výšku

BRATISLAVA - Pri žiadostiach o predčasný dôchodok dochádza koncom tohto roku a najmä od 1. januára 2023 k viacerým zmenám. Ak patríte vy alebo vaši blízki k tým, ktorí sa chystali odísť do dôchodku skôr, ako v čase dovŕšenia dôchodkového veku, mali by ste mať tieto zmeny na pamäti. Môžu mať totiž výrazný vplyv na tom, akú sumu budete na dôchodku dostávať.

Od 1. novembra tohto roku vzniká nárok na predčasný starobný dôchodok iba vtedy, ak je suma predčasného starobného dôchodku, respektíve súčet súm predčasného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku z II. piliera, vyššia ako 1,6 – násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. To znamená, že táto suma musí byť aspoň 375,10 eura mesačne. Ešte do 31. októbra 2022 to bolo iba 281,40 eura mesačne. „Ostatné podmienky nároku sa nemenia – dôležité je získať aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia a mať najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku,“ uviedla sociálna poisťovňa.

Novinka v podobe 40 odpracovaných rokov

Okrem toho má od nového roku poistenec možnosť odísť do predčasného dôchodku aj po 40 odpracovaných rokoch, čo je novinka, ktorú sme doteraz v našom systéme zavedenú nemali. To, ktoré obdobie sa považuje za odpracovaný rok, pritom presne definuje zákon, niektoré obdobia sú totiž taxatívne vylúčené. Patrí sem doba štúdia, doba nezamestnanosti, doba politického alebo odborného školenia a doba dodatočného doplatenia poistného na dôchodkové poistenie za dobu štúdia a dobu evidencie uchádzača o zamestnanie. Nič z toho sa vám do 40 odpracovaných rokoch nepočíta.

Pri predčasnom dôchodku za 40 odpracovaných rokov sa však dôchodkový vek neskúma. „Ak poistenec získal najmenej 40 odpracovaných rokov, nebude sa na neho vzťahovať podmienka chýbajúcich najviac dvoch rokov do dovŕšenia dôchodkového veku. To znamená, že ak poistenec bude žiadať o priznanie predčasného starobného dôchodku viac ako dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, bude na posúdenie nároku na dôchodok potrebné najskôr posúdiť, koľko odpracovaných rokov získal. Ak získal najmenej 40 odpracovaných rokov, nárok na predčasný starobný dôchodok mu vznikne, ak je suma jeho predčasného starobného dôchodku vyššia ako 1,6 – násobok sumy životného minima (375,10 eura mesačne),“ vysvetlila sociálna poisťovňa.

Ak sa rozhodnete požiadať o predčasný dôchodok po odpracovaní 40 rokov, tak bez ohľadu na to, koľko vám chýba do dovŕšenia dôchodkového veku, sa vám suma dôchodku znižuje o 0,3 % za každých začatých 30 dní poberania predčasného starobného dôchodku pred dovŕšením dôchodkového veku. Uvedené sa vzťahuje aj na poistenca zúčastneného na starobnom dôchodkovom sporení, teda v II. dôchodkovom pilieri.

„Ak bol predčasný starobný dôchodok priznaný pred 1. januárom 2023 a poistenec získal do dovŕšenia dôchodkového veku najmenej 40 odpracovaných rokov, Sociálna poisťovňa v zmysle prechodného ustanovenia určí sumu predčasného starobného dôchodku od 1. januára 2023 s novým percentuálnych znížením o 0,3 % , a to najneskôr do 31. decembra 2026,“ upozornili.