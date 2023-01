Generálny pardon po tretie: Štát po rokoch opäť omilostí dlžníkov, dohromady môže ísť až o 900 miliónov eur!

Téme sa venovala TV Markíza. Podľa najnovších informácií štát cez Sociálnu poisťovňu podľa nich spúšťa už v poradí tretí generálny pardon, ktorý je však podmienený splatením takej výšky peňazí, ktorú dlží a v nasledujúcom roku by mal škrtnuté všetky penále.

Už viac ako milión dlžníkov, svoj podiel má na tom aj pandémia

Príčiny čoraz väčšie zadlžovania Slovákov sú rôzne, a tak tu máme aj okrem chronických dlžníkov ako nemocnice a spol aj ďalších, ktorí boli do tejto zúfalej situácie zatlačení aj pod tlakom pandémie koronavírusu a nedostatočnej pomoci.

Soc. poisťovňa dokonca eviduje už viac ako milión "hriešnikov" v tomto segmente, pričom dlžná suma sa vyšplhala až na 600 miliónov eur. To však ešte nie sú zarátané úroky vo forme 1,5-násobku. Nový (tretí) generálny pardon by mal začať platiť od februára 2023. "Tí dlžníci si uvedomovali, že keď majú zaplatiť istinu aj penále, je to tak veľká suma, že to nie sú schopní spraviť. Preto ich chceme takto motivovať," povedal k zákonu minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).

"Generálny pardon sa bude týkať tých subjektov, ktorým vzniklo penále za neuhradené poistné pred 1. júlom 2022. V prípade, že túto sumu zaplatia do 31. augusta 2023, hovoríme o dlžnej sume, tak toto penále bude odpustené," povedal televízii hovorca Sociáálnej poisťovne Martin Kontúr. Slováci pritom môžu svoje dlhy začať uhrádzať už teraz, a to aj keď zákon začne platiť až od februára 2023. Hovorí sa o 350-tisícoch zamestnávateľoch a vyše 700-tisíc živtnostníkoch.

Nespravodlivosť, reagujú niektorí poctivo platiaci občania

Niektorí ľudia v ankete sú spokojný s týmto "ľudským" prístupom, no tí na "druhej strane" si myslia, že ide o nespravodlivosť voči čestne a včasne platiacim klientom a občanom. "Každý má platiť tak, ako to má predpísané, je to pre každého povinné," reagoval náhodný občan.

Posledné dva generálne pardony soc. poisťovňa udelila pred vyše 10 rokmi. Využilo ich vtedy asi milión dlžníkov.