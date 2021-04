Organizácia pohrebu princa Philipa (†99): Virtuálna kondolenčná kniha, LIVE vysielanie a rúška!

VIDEO: Životný príbeh princa Philipa (†99)

V súlade so želaním samotného princa pôjde o kráľovský pohreb, nie štátny. Verejnosť sa pre pandemické opatrenia na pohrebe nebude môcť zúčastniť, smútočné obrady však budú vysielané v televízii.

Pre verejnosť bola na oficiálnej webovej stránke Buckinghamského paláca zriadená virtuálna kondolenčná kniha. Kráľovská rodina zároveň žiada ľudí, aby sa v súlade s pandemickými reštrikciami nezúčastňovali na spomienkových zhromaždeniach a nekládli kvety k bránam kráľovských rezidencií. Namiesto toho môžu prispieť na chod akejkoľvek charitatívnej organizácie - napríklad jednej z tých, ktoré počas svojho života princ Philip, vojvoda z Edinburghu, podporoval.

Platné epidemiologické predpisy obmedzujú účasť na poslednej rozlúčke na 30 osôb. Na pohrebe sa zúčastní len Philipova najbližšia rodina a jeho osobný tajomník Archie Miller Bakewell. Britský premiér Boris Johnson sa na pohreb osobne nedostaví, aby umožnil účasť členom kráľovskej rodiny, medzi ktorými budú aj štyri deti Alžbety II. a princa Philipa, ich partneri a tiež osem vnúčat. Buckinghamský palác potvrdil, že na rozlúčke s princom Philipom sa zúčastní aj jeho vnuk Harry, avšak bez svojej manželky Meghan, ktorej lekár pre pokročilé štádium tehotenstva neodporučil cestovať.

V súlade s koronavírusovými predpismi budú mať účastníci pohrebu na tvárach ochranné rúška a budú dodržiavať dostatočné rozstupy, informuje britská spravodajská stanica BBC.

Princa Philipa na poslednej ceste odvezie špeciálne upraveny Land Rover, ktorý pomohol navrhnúť sám princ. Zdroj: Profimedia

Philipovo telo bude z kráľovskej súkromnej kaplnky na Windsorskom hrade do Kaplnky sv. Juraja premiestené na špeciálne upravenom Land Roveri, ktorý pomohol navrhnúť sám princ. Čestný osemminútový sprievod budú tvoriť príslušníci kráľovskej námornej pechoty a ďalších zložiek britskej armády spájaných so zosnulým princom. Zaznieť má aj salva či stredoveký zvon, píše BBC.

Väčšina členov kráľovskej rodiny - vrátane Philipovho syna a následníka britského trónu princa Charlesa, ako aj Philipových vnukov Williama a Harryho - bude kráčať v zástupe za rakvou do kaplnky. Kráľovná Alžbeta II. pricestuje na obrad samostatne.

Rakva s pozostatkami vojvodu z Edinburghu bude prikrytá Philipovou kráľovskou štandardou, ktorá pripomína dôležité aspekty jeho života. Jej vrch bude zdobiť veniec a tiež princova slávnostná vojenská čiapka a meč ako symboly jeho niekdajšieho pôsobenia v kráľovskom námorníctve. Na miesto pohrebu ju ponesie osem nosičov - tých pri vchode do kaplnky privítajú arcibiskup z Canterbury Justin Welby a windsorský dekan David Conner, ktorý bude smútočný obrad celebrovať.

Vyprevádzať princa Philipa bude aj 700 členov britskej armády. Zdroj: TASR

Telo zosnulého manžela kráľovnej napokon uložia do kráľovskej krypty v pohrebnej kaplnke. Nebude to však trvalé miesto jeho posledného odpočinku: keď raz zomrie aj Alžbeta II., prenesú Philipove pozostatky do pamätnej kaplnky kráľa Juraja VI. v tej istej kaplnke, kde natrvalo spočinie po boku svojej manželky.

Pohrebom sa v Británii skončí osemdňový štátny smútok, ktorý bol vyhlásený v deň Philipovho úmrtia a vzťahoval sa aj na predstaviteľov britského štátu pôsobiacich v zahraničí. Všetky štátne vlajky vrátane vlajok na britských veľvyslanectvách, konzulátoch a ďalších britských budovách v zahraničí budú viať na pol žrde do 08.00 h deň po Philipovom pohrebe.

Zdroj: Profimedia