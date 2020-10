Šíri sa ďalší HOAX: Záber Petriho misky neukazuje mikróby z použitého rúška

Odborníci z odboru mikrobiológie pre AFP uviedli, že kolónie buniek v Petriho miske na obrázku boli "kultivované" dlhšie ako 30 minút a obsahujú nielen baktérie z rúška, ale aj iné mikróby. Emad El-Omar, profesor medicíny na austrálskej klinike St. George and Sutherland Clinical School uviedol, že príspevok chce podľa neho "vyvolať senzáciu, no je zavádzajúci, keďže ide o silne kontaminovanú a pomerne starú misku, na ktorej mali kolónie buniek možnosť rásť dlhú dobu". "Tento záber Petriho misky ukazuje aj silný rast húb, nielen baktérií. To je s najväčšou pravdepodobnosťou preto, že miska bola kultivovaná dlhú dobu, počas ktorej ju napadli spóry plesní zo vzduchu," uviedol pre AFP El-Omar 25. septembra.

Zdroj: TASR/AFP

Aj podľa Richarda E. Davisa z Providence Sacred Heart Medical Center v americkom štáte Washington je facebookový príspevok zavádzajúci. "Na obrázku vidíme kultivačnú platňu, ktorá je porastená kolóniami baktérií, no sú na nej aj veľké škvrny plesní," napísal Davis 5. októbra v e-maili pre agentúru AFP. "Veľkosti týchto kolónií rôznych druhov baktérií a plesní jasne ukazujú, že táto Petriho miska sa kultivovala dlhšiu dobu, preto snímka môže pôsobiť dramaticky," dodal Davis. Agentúre AFP sa však nepodarilo dohľadať pôvodný zdroj predmetného zavádzajúceho záberu.

Nosenie rúšok je v zmysle nariadenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) zo 14. októbra 2020 povinné v interiéri aj v exteriéri ako jeden z hlavných nástrojov boja proti pandémii ochorenia COVID-19 popri domácej izolácii a znížení mobility. Správne nosenie rúšok propagovala facebooková stránka ÚVZ SR ešte v auguste tohto roku. "Tvárové rúško je kľúčovou ochrannou pomôckou, ktorou zabraňujeme šíreniu nového koronavírusu do okolia. Jeho nosenie má v súčasnosti význam u každého z nás, nielen u osôb s príznakmi respiračného ochorenia, kde rúško priamo zachytáva prúd kvapôčok. Vírus totiž prenáša aj osoba bez príznakov ochorenia, ktorá nemusí vedieť, že je jeho nosičom, no je tiež infekčná," píše sa na stránke ÚVZ SR.