Módne (s)hity z párty: Od veci Kalisová, zostarnutá markizáčka a dokonalá Evelyn

Marián Čekovský, hudobník

Zdroj: Ján Zemiar

Marián je umelec, ktorý sa oblieka podľa jeho celoživotného nastavenia v hlave. Aj tentoraz sa mi to páči, jeho bohémsky štýl je veľmi sympatický. Kvalitné sako a štýlové nohavice dopĺňa crazy tričkom a cool okuliarmi.

Mária Čírová, speváčka

Zdroj: Ján Zemiar

Musím pochváliť Máriu, že zvolila eleganciu. Minimalizmus jej pristane a to sako je skutočne famózne. Zvýraznené ramená lichotia útlej postave a sandáliky na opätku prekrásne predlžujú nohy.

Dara Rolins, speváčka

Zdroj: Ján Zemiar

Navždy mladá a krásna Dara Rolins opäť dokázala, že občas stačí málo a žena pôsobí skutočne sexi. Tato dáma zvolila zvonové čierne nohavice a top odhaľujúci paže s viazaním okolo krku. Tieto strihy sú u Dary obľúbené, páči sa mi cyklaménová farba - je to elegantné a zároveň fresh. Zvláštne lodičky sú milým prekvapením a rozbíjajú až prílišnú eleganciu na niečo zaujímavé.

Lenka Debnárová, moderátorka Markízy

Zdroj: Ján Zemiar

Och, toto sa veľmi nepodarilo. Tento outfit dámu zbytočne zostaruje. Keby sme orezali na fotografii hlavu, človek by hádal staršiu dámu. Myslím, že šaty zabila tá čierna taška a čierne topánky. V tomto prípade si šaty pýtajú extravagantné topánky s kabelkou. Červená, ružová alebo modrá v crazy odtieňoch na doplnkoch by šaty zachránili.

Eva Evelyn Kramerová, komička a moderátorka

Zdroj: Ján Zemiar

Konečne vidím Evelyn dokonale oblečenú. Z outfitu vidno, že si dala záležať. Rifle jej na postavu veľmi sadnú, tiež baby pink farba trenčkotu Evelyn skrášľuje. Extravagantné sandáliky sú pravé orechové k ležérnemu looku. Naozaj veľmi krásne a jemné.

Monika Hilmerová, herečka

Zdroj: Ján Zemiar

Krásna, svieža a opálená. Aj v malých čiernych šatách pôsobí Monika fresh. Páčia sa mi telové sandáliky a neruší ma čierna kabelka. Strieborný zips rozbíja ťažkú eleganciu a dodáva čiernej farbe casual look. Veľmi pekné!

Milo Kráľ, herec a spevák

Zdroj: Ján Zemiar

No dobre. Pekným mužom sa odpúšťa všetko. Aj tie šialene dlhé rifle, ktoré by mohli byť osminkovej letnej dĺžke slim strihu. Odpustíme tiež tie obrovské biele šnúrky na divných teniskách. Od pása hore je to pekné, belasá košeľa ladiaca k očiam tohto fešáka zachránila.

Lucia Hlaváčková, moderátorka

Zdroj: Ján Zemiar

Tento outfit je veľmi svieži a moderný. Bohémsky štýl ovládol toto leto a páči sa mi, že dáma doplnila hipisácky look modernými sandálikmi, ktoré sú, mimochodom, veľký letný hit.

Miriam Kalisová, moderátorka

Zdroj: Ján Zemiar

Mirka pôsobí úžasne krásne a sviežo. Minimalistické šaty a blazer sú fantastické. Kabelku však vôbec nechápem. Nehodí sa k tomuto outfitu absolútne ničím. Romantický vzor a strih sú úplne od veci. Zlaté lodičky by ma nerušili v prípade klasickej listovej kabelky vo farbe šiat so zlatým kovom.

Vladimír Kobielsky, herec

Zdroj: Ján Zemiar

Prvé čo mi napadne, keď sa pozriem na túto fotku - je to také v pohode. Nič neruší, nič neexceluje. Vladimír dal tentoraz priestor vyžarovaniu ako svetobornému outfitu a mne sa to vlastne páči.

Zuzana Kraváriková, herečka

Zdroj: Ján Zemiar

Joj, no, mladým babám tiež odpúšťame. Zrejme ešte nemá svojho stylistu. Je krásna a žiari. Outfit vôbec nebudem komentovať, poviem len to, že je to bežný outfit študentiek v casual looku.

Lucia Sládečková alias Lucid, vizážistka

Zdroj: Ján Zemiar

Lucid stavila na nežný outfit bábiky. Veľmi sa mi to páči. Mašľa vo vlasoch je trendy, celkovo zvolené farby Lucii veľmi pristanú. K outfitu sa mi nepáčia v tomto prípade potetované farebné ruky. Odvádza to pozornosť od jemnosti celkovej vizáže.

Gabriela Marcinková, herečka

Zdroj: Ján Zemiar

Fíha, veľmi zaujímavé. To je prvé, čo mi napadne. Vintage farby sú IN a veľmi sa mi páčia šaty. Sú iné. Krásny kúsok. Celý outfit má fantáziu, pekná hra s farbami.

Redaktorky na párty obliekol obchod Sicily Style.

Zdroj: Ján Zemiar

Zdroj: Ján Zemiar

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}