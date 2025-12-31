Šmilňák z KDH deň po incidente: Trasľavý hlas, alkohol za volantom bol veľká chyba, čoskoro urobím TOTO!

BARDEJOV - Krátko pred Silvestrom sa v médiách objavila správa o tom, že opozičný poslanec Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Martin Šmilňák mal posilnený alkoholom šoférovať auto a pri tom spôsobiť usmrtenie lesnej zveri. Deň po tomto incidente sa rozhodol prehovoriť k verejnosti.
VIDEO Vyjadrenie Martina Šmilňáka po incidente:
Šmilňák mal podľa medializovaných informácií viesť motorové vozidlo v okrese Bardejov, pričom mal mať podľa polície v krvi 0,48 promile, hoci strana predtým v tlačovej správe deklarovala 0,16 promile. "Policajná hliadka vodiča podrobila dychovej skúške, ktorej výsledok bol 0,48 promile. Vodič je dôvodne podozrivý z porušenia zákona o cestnej premávke, naplnil skutkovú podstatu priestupku zákona o priestupkoch. Bol mu zadržaný vodičský preukaz," povedala k incidentu hovorkyňa z KR PZ v Prešova Jana Ligdayová a doplnila, že prípadom sa zaoberá poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu v Bardejove.
Šmilňák tak prišiel o vodičské oprávnenie a teraz prišlo vyjadrenie, na ktoré sa čakalo.
MIMORIADNE Škandál poslanca KDH: Nehoda pri Bardejove, po zrážke so zverou NAFÚKAL!
Poslanec vo videu pôsobí utrápene a vidieť, že ho tento incident vzal. Miestami sa mu dokonca trasie hlas. "Všetkým vám dnes dlhujem ospravedlnenia a prosím o odpustenie," hovorí s takmer slzami na krajíčku poslanec. "Celý život som pracoval s mladými a zvlášť ma toto celé mrzí. A keďže politici majú byť zodpovední, tak v najbližších dňoch príjmem osobnú politickú zodpovednosť," povedal opozičný Šmilňák, hoci nie je celkom jasné, čo tým konkrétne myslel.
V hre je zrejme koniec v parlamente
Dovtípiť sa však zrejme dá to, že toto bude znamenať, že sa veľmi pravdepodobne vzdá poslaneckého mandátu a na jeho miesto zasadne náhradník z kandidátky KDH. Nateraz nie je jasné, kto to podľa poradia bude, no to bude zrejme predmetom až v momente, čo poslanec uskutoční nejaký krok.