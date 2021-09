Do Superstar sa prihlásil "známy influencer": Sebavedomie až po strop... VIDEO Porota ho zvozila pod čiernu zem!

BRATISLAVA - Prišiel so sebavedomým až no neba, odchádzal so stiahnutým chvostom! Každý z pätice porotcov Superstar vie, aké to je, pohybovať sa v šoubiznise a že tú pravú "slávu" si človek musí vydrieť. V posledných rokoch sa priam pretrhlo vrece s influencermi a niektorí z nich sa len vďaka pár tisíckam sledovateľov cítia pomaly ako budúci nástupcovia Jennifer Lopez. A jednému takému to dala porota poriadne vyžrať!

Do Superstar sa prihlásil 20-ročný Čech Patrik, ktorý vraj už nepatrí medzi obyčajných neznámych. „Ja už známy celkom dosť som a chcem byť ešte viac. Byť tak slávny, že si nepôjdem ani pre rožky,” povedal s úsmevom a sebavedomie mu nechýbalo ani pred porotou.

„Ja robím vlastne influencera v úvodzovkách. A keď za mnou niekto príde na fotku, robí mi to strašne dobre,” vyhlásil pred päticou katov. Veril si, aj čo sa týkalo jeho speváckych schopností. „Hm. Nakopal by som niekoľkým ľuďom zadok a niekoľko ľudí by nakopalo zadok mne,” uviedol, keď sa porota pýtala, ako je na tom so spevom.

Patrikovi však po jeho vystúpení veľmi rýchlo spľasol hrebienok. Jeho podanie hitu "One night only" totiž nikoho neoslnilo. Práve naopak. „Nakopal si sa sám,” skonštatoval Marián Čekovský. Veľkohubé slová o tom, že by svojím spevom nakopal niektorým ľuďom zadok, zaujali aj Patriciu Pagáčovú. „No, mňa by, Patrik, úprimne zaujímalo, ktorým ľuďom si myslíš, že by si nakopol zadok,” krútila hlavou.

Patrikovi nechýbali veľké slová a ešte väčšie sebavedomie. Práve na ne však napokon doplatil. Zdroj: TV Markíza

„Ja ju vždy fakt spievam krásne. Takto ja naozaj nespievam, ja som iba strašne nervózny,” bránil sa, no blondínka ho hneď zrušila, že pokiaľ by mal talent, tréma by takto jeho výkon neznehodnotila. Tvrdý bol aj Leoš Mareš, ktorý Patrika skritizoval aj pre jeho sebavedomý príchod a veľké reči. „Toto bolo silné. S takýmto výkonom a takýmto vystupovaním sem prídeš a reprezentuješ ľudí, za ktorými si chodia ľudia pre podpis alebo pre fotku,” nechápal Leoš.

Pavol Habera neskrýval rozhorčenie Zdroj: TV Markíza

No a ako sa dalo čakať, najviac mu to dal vyžrať Paľo Habera. „Vôbec sem nepatríš. My hľadáme ľudí, ktorí sú dobrí, nevydávajú mečiace tóny jak koza na paši. A hlavne to musia to byť aj príjemní ľudia, ktorí sú na zemi. Nepoňal si to dobre,” vyhlásil úprimne. „Takže po rožky si môžeš zájsť kedykoľvek,” pripomenul ešte Patrikove veľké slová o sláve Marián Čekovský

Nikto sa teda zrejme nebude čudovať, že okrem drsnej úprimnosti sa mladík dočkal ešte päťnásobného "nie". No a úplne na záver to opäť zaklincoval Habera. „To by musel spievať ako Bocelli, aby som sa cez ten rozhovor dokázal preniesť,” vyhlásil po odchode "dosť známeho " Patrika, ktorý by si mal na najbližší kasting pribaliť zrejme aj trošku pokory a sebareflexie...

A ako vlastne jeho hviezdne spevácke vystúpenie vyzeralo? To si môžete pozrieť vo videu vyššie!