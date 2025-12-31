Putin v novoročnom prejave: Rusko verí vo svoju armádu a jej víťazstvo!

MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin v novoročnom prejave uviedol, že Rusko verí vo svoju armádu a jej víťazstvo v bojoch proti Ukrajine. Informovala o tom dnes ruská štátna agentúra TASS, podľa ktorej prejav šéfa Kremľa trval tri minúty a 20 sekúnd, čo z neho robí jednu z najkratších Putinových novoročných príhovorov. Prejav vzhľadom na časové pásma Ruska odvysielali najprv televízie na Ďalekom východe.
Putin v prejave podľa TASS spomenul účastníkov takzvanej špeciálnej vojenskej operácie, ako Moskva nazýva svoju inváziu na Ukrajinu, ktorá trvá už takmer štyri roky a vyžiadala si podľa dostupných informácií zrejme státisíce zabitých a zranených. "Do nadchádzajúceho nového roka želám všetko najlepšie všetkým našim bojovníkom a veliteľom. Veríme vo vás a v naše víťazstvo," povedal Putin. Ruský prezident okrem toho vyjadril presvedčenie, že Rusi sú "jedna veľká rodina, ktorá je silná a zjednotená". "Preto budeme aj naďalej pracovať a budovať, dosahovať stanovené ciele a pôjdeme iba vpred - pre naše deti a vnúčatá, pre naše veľké Rusko," vyhlásil prezident, ktorý zaželal Rusom okrem iného zdravie, šťastie a lásku.
Novoročný prejav šéfa Kremľa mohli podľa médií vzhľadom na časový posun ako prví sledovať obyvatelia Kamčatky a Čukotky na ruskom Ďalekom východe. Tento rok prejav trval tri minúty a 20 sekúnd, a je tak jedným z najkratších, napísal TASS. Poznamenal, že dĺžka Putinových novoročných prejavov sa rok od roka líši, pričom najstručnejší bol v roku 2006, keď prehovoril niečo vyše dve minúty, naopak najdlhšie hovoril v roku 2022, keď prejav trval okolo deviatich minút a Putin ho preniesol z veliteľstva Južného vojenského okruhu v Rostove na Done. Vo februári 2022 Rusko začalo svoju inváziu na Ukrajinu.