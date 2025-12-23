Na celom Slovensku sa bude dopoludní vyskytovať hmla, platia výstrahy

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Na celom území Slovenska sa bude dopoludní vyskytovať hmla. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe a vydal výstrahy prvého stupňa s predbežnou platnosťou do 12.00 h.
(Zdroj: shmu.sk)
Meteorológovia opäť očakávajú vo všetkých okresoch ojedinelý výskyt hmiel s dohľadnosťou až do 200 metrov. „Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ spresnili. Upozornili, že znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo najmä pre dopravné aktivity.