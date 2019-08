Mirka Partlová (34) po supertajnej svadbe s o 9 rokov mladším: Je tehotná!

BRATISLAVA - Začiatkom roka sa na verejnosť dostala informácia, že z herečky Mirky Partlovej (34) je už vydatá pani. Prezradila ju obrúčka a zásnubný prsteň, ktoré sa jej ligotali na ľavom prstenníku. O niečo neskôr túto informáciu potvrdil fakt, že herečka už v divadle vystupovala pod menom Miroslava Gális Partlová. No a 8 mesiacov po sobáši prichádza ďalšia veľká zmena v živote plavovlásky - bude z nej mama!

Herečka svoje áno povedala koncom minulého roka v sobášnej sieni Mestského úradu vo Vajnoroch 25-ročnému hudobníkovi Matejovi Gálisovi. Ten je synom športového moderátora Stanislava Gálisa. Partlová je známa tým, že si svoje súkromie prísne stráži a presne v takom duchu prebehla aj ich svadba - vedelo o nej len veľmi blízke okolie.

Supertajná svadba: Partlová sa pýši obrúčkou... Áno povedala o 9 rokov mladšiemu partnerovi!

O to prekvapivejšie je, že aktuálne sa na sociálnej sieti verejne pochválila tou najintímnejšou novinkou. Celému Slovensku totiž oznámila, že s manželom čakajú svoje prvé dieťa. „Keďže vás máme všetkých radi, tak vám chceme ako PRVÍ oznámiť našu novinku. Držte nám palce a prosím média o rešpektovanie súkromia (upozorňujem dopredu, nebudem odpovedať). Chceme si to užiť naplno ako rodina. Veď to nie je Nobelova cena. Len šťastie, ktoré máme,“ napísala Partlová na Facebook.

A pridala fotku s partnerom, na ktorej je jasne napísané - BABY #comingsoon. Je teda jasné, že tou novinkou je fakt, že dvojica je v očakávaní. Manželom gratulujeme a prajeme hlavne veľa zdravia!