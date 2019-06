Módne (s)hity z ArtFilm Festu: Výstredný Batthyány, čudesná Nvotová a elegán Lasica inak

Milan Lasica, herec

Pán Lasica je veľký klasik a elegán, ale napriek tomu si z oblečenia ťažkú hlavu nerobí. Polokošeľa sa do saka nehodí. Mohol zvoliť decentnú košeľu, ktorá by viac prislúchala aj príležitosti. Topánky zjavne dávali pohodlie a komfort a neriešil ich vhodnosť. Tento outfit by fungoval bez saka, ale nie na túto akciu.

Zdroj: Miroslav Vacula

Dorota Nvotová, herečka a hudobníčka

Dorota predviedla čudesnú kombináciu štýlov a kúskov, ktoré len tak ľahko neposkladá hocikto. Efektné krátke nohavice z flitrového materiálu v zlatej farbe sú skvelým základom outfitu. Škoda, že sa tam zamotalo akési bolero, ktoré zjavne supluje rukávy topu. Ten mohol pokojne zostať v sexi polohe a kontrovať mu mali štýlovo bližšie a výraznejšie sandále. Tie by dodali ten správny punc. Tieto, síce veľmi pekné, priam až dobové topánky sa k tomuto outfitu veľmi nehodia.

Zdroj: Miroslav Vacula

Karolína Chomisteková, riaditeľka MIss Slovensko

Karolína stavila na overený sošný strih dlhej róby. Biela farba dodáva eleganciu a jemné trblietanie slávnostný nádych. Veľmi citlivo je doladená strieborná listová kabelka aj biele lodičky, ktoré sú aj veľkým trendovým kúskom. Vizáž je vkusná a ladí s celkom.

Zdroj: Miroslav Vacula

Roman Luknár, herec

Pán herec dal prednosť letnej ležérnosti pred slávnostnejším outfitom. Ľanové sako nie je ideálnou voľbou, sedí viac dennej aktivite i svojou svetlou farebnosťou. Pohľadu neujdú ani topánky, ktoré farbou úplne nesedia do tejto rovnice. Jeho partnerke by veľmi pridalo na štýle a adekvátnosti, ak by vymenila letné topánky na platforme za klasické lodičky a hnedú kabelku za večernú listovku. Hneď by aj šaty nevyzerali tak casual.

Zdroj: Miroslav Vacula

Ján Kováčik a Natália Petríková, podnikateľ s partnerkou

Pán Kováčik dal na istotu "total black" outfit. To je samozrejme v poriadku a je to naozaj veľmi spoľahlivá voľba. Štýlovosť dodáva aj vesta a okuliare. Jeho partnerka v sexi šatách s dvojradovým zapínaním rozhodne neušla žiadnemu oku. Za zváženie by stála farba kabelky, inak je to vyrovnaný celok.

Zdroj: Miroslav Vacula

Štefan Wimmer, hudobný producent

Neviem, či bol stanovený tematický dress code, čo si nemyslím, a tak táto havajská "kreácia" je viac než nevhodnou voľbou. Na potulky večernou plážou alebo uličkami na ostrovoch možno, na ceremoniál filmového festivalu rozhodne omyl. Najviac sa mi natíska otázka, čo mu na to povedala jeho partnerka... ktorá je mimochodom veľmi vkusne oblečená. Aloha.

Zdroj: Miroslav Vacula

Martin Mňahončák, herec

Martin siahol po klasike. Modrý oblek s bielou košeľou je pánska istota. Veľmi vhodne doplnená hnedými topánkami, škoda, že si nedoprial viac detailov, ako je napríklad vreckovka alebo kravata, ktoré by dodali viac štýlovosti a podčiarkli by slávnostnejšiu príležitosť.

Zdroj: Miroslav Vacula

Peter Batthyány, herec

Peter sa nahodil do extravagantného obleku z dielne známeho pánskeho módneho domu. Ak sa niekde hodí takáto ukecaná výstrednosť, tak na filmový festival rozhodne. Neprehliadnuteľný model vhodne doplnil čiernou košeľou a čiernymi klasickými topánkami. Ak chcel trochu skryť brucho, je vesta na mieste, ale bez nej by to pôsobilo mladistvejšie a viac šik.