Makó chce vypovedať o prokurátorovi: DETAILY z uznesenia! Kryl mafiánov, vyhrážal sa plačúcej žene

Sudca Špecializovaného trestného súdu Ján Giertli poslal Makóa do väzby. Bývalého šéfovi Kriminálneho úradu finančnej správy nepomohla ani kaucia 100-tisíc eur, ktorú chcel zložiť rodinný známy, ani záruka kňaza, ktorý ponúkol ako dôveryhodná osoba prevzatie záruky za ďalšie správanie sa obvineného Makóa. Sudca to odôvodnil tým, že vyjadrenie rímsko-katolického farára nebolo dostatočne presvedčivé z toho hľadiska, aby z toho faktograficky vyplývalo, ako konkrétne a pozitívne dokáže na obvineného Makóa vplývať.

"Ponuku peňažnej záruky a písomný sľub obvineného pri absencii výnimočných okolností prípadu tak nebolo možné prijať ako nahradenie väzby obvineného," píše sa v anonymizovanom uznesení. Sudca väzbu nenahradil ani dohľadom probačného a mediačného pracovníka. "Vzhľadom na množstvo spáchaných skutkov a závažnosť trestných činov, ktoré mali byť spáchané obvineným, nemožno považovať za primerané a zákonné nahradenie väzby obvineného," napísal sudca Giertli. Ako sme informovali, Makó proti tomuto rozhodnutiu nepodal sťažnosť, čo svedčí aj o tom, že sa rozhodol spolupracovať s políciou a chce byť utajeným svedkom.

Nátlak na ženu aj vynášanie informácií

Ľudovít Makó je obvinený z viacerých trestných činov. Spájaný je s mafiánskou skupinou takáčovci a z toho, že im roky pomáhal kryť ich činnosť. "Získaval a zhromažďoval rôzne verejne neprístupné a citlivé informácie, ktoré následne poskytoval členom zločineckej skupiny, čím do značnej miery podporoval trestnú činnosť danej skupiny, za čo dostával od zločineckej skupiny vopred dohodnuté finančné ohodnotenie," píše sa v uznesení.

Makó podľa prokurátora nielen obchodoval s informácia, ale svojimi kontaktami mal aj kryť, mariť a znemožňovať dokumentovanie trestných činov takáčovcov a ich jednotlivých členov. Makóovi prokurátor kladie za vinu aj tzv. čierny výjazd zločineckej skupiny do logistického centra, v ktorom mali zadržiavať a vypočúvať skladníkov.

Zdroj: TASR - Ján Krošlák

"Vedúceho skladu držali oddelene a proti jeho vôli v kancelárii a všetkým osobám poškodených oznámili, že uvedené priestory, kde sa nachádzajú, nemôžu opustiť, majú zakázané medzi sebou komunikovať, majú zakázané telefonovať s tretími osobami a chodiť na toaletu, pričom na otázku poškodeného, ktorý sa voči uvedenému prístupu zo straby členov výjazdu ohradil, bolo jeho osobe obvineným povedané, a to v prítomnosti ďalších poškodených, že pokiaľ nebude poslúchať, tak mu obvinený jednu "capne"," vysvetľuje prokurátor.

Makóovi sa za vinu kladie aj nátlak na ženu, ktorú mal nútiť k sprenevere peňazí. "Obvinený na pani kričal, nútil ju k priznaniu ku krádeži a sprenevere tovaru, pričom podľa vedomostí svedka sa pani zosypala až po tom, čo sa jej obvinený začal vyhrážať basou, lebo sa bála, že ju zavrie" píše sa v uznesení. "Vo vzťahu k jej výsluchu treba uviesť, že intenzita vyhrážok zo strany obvineného bola v jej prípade silnejšia, keďže už došlo k priamym a konkrétnym hrozbám straty osobnej slobody, odlúčenia od rodiny, ktoré boli v rámci vyhrážok pretavené do hrozby odsúdenia a následného uväznenia," odôvodňuje prokurátor návrh na vzatie do väzby.

Utajený svedok

Bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy sa k nátlaku na ženu priznal. "Výsluch svedkyne-poškodenej si nahrával, pričom pri vytváraní nahrávky postupoval tak, že časti rozhovoru, kedy sa jej vyhráźal, úmyselne nezaznamenal, aby v prípade, ak menovaná celú vec postúpi polícii, mal dôkaz svedčiaci o jeho nevine," vysvetľuje prokurátor. Podľa neho je zarážajúce, že si Makó takýmto spôsobom pripravoval vopred dôkazy. Podľa prokurátora to svedčí o tom, že Makó si bol plne vedomý svojho konania ako aj trestnoprávneho rozmeru.

Makó pri výsluchu nepoprel to, že sa mal robiť nátlak na svedkyňu a zároveň poškodenú, no tvrdil, že sa udalosť nestala tak, ako je popísaná v uznesení o vznesení obvinenia. Podľa neho na nikoho nevyvíjal nátlak, ani ho k ničomu nenútil a nikoho neobmedzoval. Dodal, že ak spôsobil svojím konaním niekomu ujmu, je pripravený ju nahradiť a oľutovať.

"Zároveň obvinený ponúkol dozorujúcemu prokurátorovi spoluprácu v iných závažných trestných činoch, o ktorých je obvinený presvedčený, že vie a zároveň vie poskytnúť rôzne dôkazy a informácie súvisiace s inou trestnou činnosťou. Samozrejme, aj v daňovej a inej oblasti. Vzhľadom na to, že ide o závažné informácie, požiadal o štatút utajeného svedka a v tomto prípade je pripravený s prokurátorom spolupracovať ihneď za podmienok, ktoré mu určí. Keby ostal na slobode, bude k dispozícii 24 hodín pre všetky úkony, ktoré bude žiadať dozorujúci prokurátor," stojí v uznesení.

Podľa informácií z prostredia polície sa mal Ľudovít Makó rozhovoriť o trestnej činnosti vysokopostaveného prokurátora. To by však, podľa našich informácií, nemalo byť ani zďaleka všetko. V súvislosti so spoluprácou Makóa s políciou sa totiž spomínajú aj mená vysokopostavených policajných funkcionárov, ktorí sa tiež mali na trestnej činnosti s bývalým šéfom Kriminálneho úradu finančnej správy podieľať. Zaujímavosťou je, že pri domovej prehliadke Makóa vraj policajti nezaistili Makóov telefón, ktorý by mohol byť, tak ako telefón Mariána Kočnera, kľúčovým pri vyšetrovaní trestnej činnosti.