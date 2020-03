Hrozivé FOTO dopravnej nehody: Opitý vodič vyviazol ako zázrakom len s ľahkým zranením

Vodič sa prevrátil s vozidlom na pravý bok

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj

RIMAVSKÁ SOBOTA - Opitý 38-ročný šofér havaroval v stredu ráno pri Rimavskej Sobote. Ako informovala banskobystrická krajská polícia, na mokrej ceste prešiel do protismeru, zišiel z cesty do priekopy a narazil do svahu.