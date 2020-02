Piati mladíci napadli v Poprade dvoch mužov: Kopance, krádež a napokon obvinenie

Piati mladí muži mali napadnúť dvoch mužov prechádzajúcich po chodníku na Dostojevského ulici v Poprade. „Jeden z útočníkov najprv udrel do tváre 19-ročného muža z okresu Kežmarok a do očí mu nastriekal slzotvorný plyn. Napadnutý spadol na zem, kde ho útočníci kopali do celého tela a pýtali od neho peniaze. Z vrecka nohavíc mu vzali mobilný telefón i peňaženku s hotovosťou 35 eur. Súčasne bol napadnutý aj druhý z mužov vo veku 22 rokov z okresu Poprad. Jeden z útočníkov ho kopol do chrbta, v dôsledku čoho tento muž spadol na zem, kde ho útočníci taktiež kopali a ukradli mu peniaze,“ priblížila hovorkyňa.

Obaja napadnutí muži utrpeli viaceré zranenia, ktoré si vyžiadali liečenie. Útočníkov polícia v krátkom čase vypátrala a boli zadržaní. Na základe dôkaznej situácie popradský vyšetrovateľ vzniesol obvinenie z uvedeného zločinu voči piatim osobám. „Dvaja boli vo veku 16 rokov, jeden vo veku 17 rokov, ďalším bol 18-ročný mladík a napokon 20-ročný muž, všetci z Batizoviec,“ doplnila Ligdayová. V prípade dokázania viny hrozí 17-ročnému mladíkovi trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov, ďalším obvineným na tri až osem rokov.