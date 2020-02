V Prešove obvinila z prečinu výtržníctva 28-ročného muža: Dopustil sa hrubej neslušnosti

"Po príchode policajnej hliadky na miesto bolo zistené, že vo vozidle sa 28-ročný Vladimír dopustil hrubej neslušnosti. Hneď po nástupe do trolejbusu sa správal veľmi agresívne, pľuval po zemi a kopal do sedadiel. Neskôr fyzicky napadol dve 15- a 16-ročné slečny, jednu z nich dlaňou udrel do tváre. Prešovčan bol umiestnený do cely policajného zaistenia," uviedla Ligdayová s tým, že ide o muža, ktorý už bol za násilnú trestnú činnosť právoplatne odsúdený. "Poverený príslušník na obvineného podal podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie," dodala krajská policajná hovorkyňa.